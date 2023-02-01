Розслідування стосується справ "Укртатнафти" та "Укрнафти".

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшук вдома в українського бізнесмена Ігоря Коломойського.

Джерела у правоохоронних органах повідомили УНІАН, що обшук у будинку бізнесмена проводять СБУ та БЕБ, розслідування стосується компаній "Укртатнафта" та "Укрнафта", акціонером яких є Коломойський.

Ситуація довкола "Укрнафти" та "Укртатнафти"

Нагадаємо, 7 листопада у власність держави перейшли акції ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор".

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Це підтвердив і секретар РНБО Олексій Данілов. "Вилучені активи набули статусу військового майна, їхнє управління передано Міністерству оборони України", – сказав він.

Згодом у ПАТ "Укрнафта" звернулися до міністра оборони України Олексія Резнікова через блокування роботи компанії.

Президента України Володимира Зеленського також закликали втрутитися в ситуацію, що склалася довкола ПАТ "Укрнафта". Працівниками БЕБ та СБУ було заблоковано діяльність компанії без пред’явлення рішення суду.

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