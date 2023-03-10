Підозрювані неодноразово відмовляли Нацгвардії у спорудженні інженерно-фортифікаційних споруд на території аеродрому в Гостомелі.

Служба безпеки України повідомила про підозру колишнім керівникам Державного підприємства "Антонов", чиї дії призвели до знищення "Мрії".

Як повідомляє СБУ, слідчі зібрали доказову базу щодо колишніх гендиректора ДП "Антонов", його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки.

Слідство встановило, що в період січня-лютого 2022 року посадовці "Антонова" заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на аеродромі підприємства в Гостомелі. Для цього фігуранти кримінального провадження віддали розпорядження заблокувати допуск бійців Нацгвардії на територію об'єкта.

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"На підставі зібраних доказів слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили всім трьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, яке призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків)", - йдеться в повідомленні.

В СБУ також повідомили, що двом фігурантам справи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Третій підозрюваний, колишній заступник гендиректора "Антонова", наразі переховується від правосуддя, його оголошено у розшук. Зловмисникам загрожує до 15 років ув'язнення.

Як пише видання Цензор.НЕТ, кримінальне провадження було відкрито в квітні 2022 року. Його фігурантами є радник гендиректора ДП "Антонов" Сергій Бичкову, начальник безпеки авіатранспортного підприємства ДП "Антонов" О. Нетьосов і директор авіатранспортного підприємства ДП "Антонов" Михайло Харченко (заочно).

"Цензор" з посиланням на дані слідства зазначає, що підозрювані неодноразово відмовляли Нацгвардії у спорудженні інженерно-фортифікаційних споруд на території аеродрому в Гостомелі. Це призвело до зниження обороноздатності летовища та, як наслідок, захоплення стратегічного для оборони столиці об'єкту.

"Службові особи ДП "Антонов" перешкоджали законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, які брали участь у підготовці до оборони стратегічного об'єкту. Ці дії призвели до захоплення аеродрому, загибелі та поранень рятувальників ДСНС, пошкодження й знищення майна та літаків підприємства, у тому числі АН-225 "Мрія"", - пише видання.

Захоплення аеродрому Гостомель і знищенні "Мрії" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в кінці лютого 2022 року під час повітряної атаки Росії в аеропорту Гостомеля було знищено літак "Ан-225 "Мрія". Навесні командир знищеної "Мрії" Дмитро Антонов розповів, що за місяць до початку війни цей літак пропонували евакуювати до Лейпцигу, але керівництво ДП "Антонов" не діяло.

У жовтні в СБУ повідомили, що окремі працівники ДП "Антонов" тривалий час перешкоджали Силам оборони в організації протиповітряної та наземної охорони аеропорту, що призвело до знищення окупантами АН-225 "Мрія" та ще кількох літаків. У відомстві додали, що під час встановлення осіб, винних у підривній діяльності проти України, виявлено й факти інших злочинів.

У серпні минулого року ДП "Антонов", що входить до складу ДК "Укроборонпром", оприлюднило результати державного аудиту діяльності підприємства за період з 1 жовтня 2020 по 31 березня 2022 року. Загалом аудит встановив фінансових порушень майже на 1 мільярд гривень. Серед зафіксованих порушень - завищені витрати, непрозорість виконання деяких фінансових операцій, неефективне розпорядження майном, недоотримання доходів.

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