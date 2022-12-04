Представники льотної школи РФ відвідували Гостомель декілька разів, щоб вилучити найбільш цінні основні комплектуючі літака.

Під час свого перебування в аеропорту Гостомеля під Києвом російські окупанти встигли вкрасти деякі запчастини з літака "Мрія".

Про це в інтерв'ю "Суспільному" розповів полковник Артем Ілюхін. Він у перші дні вторгнення захищав летовище у Гостомелі. Зараз його бригада обороняє Бахмут.

"Мрія була знищена в ході боїв, але основне ураження завдали підрозділи РФ. Вона була в декількох місцях — потім уже було видно — спеціально підпалена", — розповів військовий.

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За словами Іллюхіна, представники льотної школи РФ відвідували Гостомель декілька разів. Внаслідок цього були вилучені найбільш цінні основні комплектуючі літака.

"З корнями повиривані плати, провода і так далі", — додав полковник.

Літак "Мрія": що відомо

"Мрія" (Ан-225) - найпотужніший та найбільший у світі транспортний літак з максимальною злітною масою 640 тонн. Його створило київське конструкторське бюро ім. Антонова.

27 лютого під час повітряної атаки Росії літак було знищено в аеропорту Гостомеля. У квітні в ДП "Антонов" заявили про старт робіт зі створення нового зразка "Мрії".

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