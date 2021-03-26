Колишній депутат назвав справу про себе провокацією спецслужб Росії.

Печерський районний суд Києва відправив під варту до 24 травня без права внесення застави колишнього нардепа і екс-комбата батальйону "Донбас" Семена Семенченка.

Як пишуть "Грати", його захист вже заявив про намір оскаржити таке рішення. Прокурори просили суд відправити Семенченка в СІЗО без права застави, вважаючи, що він може переховуватися від слідства.

Читайте такожСеменченко знайшовся: каже, святкував день СБУ і не знав про підозру

Сам екс-нардеп говорив про свою невинність і просив не заарештовувати його.

"Вважаю, що ця справа - провокація російських спецслужб, які ввели в оману СБУ", - заявив він у суді.

Раніше сьогодні було заарештовано з правом внесення застави другого фігуранта даного провадження.

Що відомо про справу

24 березня в СБУ заявили про припинення діяльності воєнізованого збройного формування та постачання військових товарів з Російської Федерації.

Також в СБУ стверджують, що діяльність так званої "приватної військової компанії" була спрямована "на підготовку до скоєння тяжких злочинів, в т.ч. проти основ національної безпеки".

За даними СБУ, до складу компанії входили понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій. Контроль та координацію діяльності злочинної організації здійснювали 15 громадян України.

Окремо слідчими отримані дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між "ПВК" і представниками різних організацій з країн Близького Сходу. Також зафіксовані "пропозиції організувати постачання зброї в ці країни".

Серед організаторів такої діяльності були колишній народний депутат VIII скликання Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкій публіці як "позаштатний агент НАБУ".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован