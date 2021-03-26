"Агента НАБУ" Шевченка арештували до 24 травня – ЗМІ

Шевченка взяли під варту у залі суду. Він устиг сказати, що грошей на заставу у нього немає.

Слідча суддя Печерського райсуду Києва Христина Констянтинова арештувала до 24 травня з можливістю застави у розмірі 5 мільйонів гривень Євгена Шевченка, якого разом з Семеном Семенченком підозрюють у створенні приватної військової компанії. Про це пише видання Грати. Читайте такожДо 170 тисяч гривень: за зображення України без окупованих територій можуть почати штрафувати Шевченка взяли під варту у залі суду. Він устиг сказати, що грошей на заставу у нього немає, тож розраховує на допомогу друзів. Захист має намір подавати апеляцію на рішення суду. Семенченко очікує на рішення суду. Новина доповнюється… Що відомо про справу 24 березня в СБУ заявили про припинення діяльності воєнізованого збройного формування та постачання військових товарів з Російської Федерації.

Також в СБУ стверджують, що діяльність так званої «приватної військової компанії» була спрямована «на підготовку до вчинення тяжких злочинів, в т. ч., проти основ національної безпеки».

За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій. Контроль та координацію діяльності злочинної організації здійснювали 15 громадян України.

Окремо слідчими отримано дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між «ПВК» та представниками різноманітних організацій з країн Близького Сходу. Також зафіксовано «пропозиції організувати постачання зброї до цих країн».

Серед організаторів такої діяльності були колишній народний депутат VIII скликання Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як «позаштатний агент НАБУ».

Своєю чергою Шевченко заявив, що отримав повістку на допит, і відкинув усі обвинувачення.

Семенченко також заперечив усі звинувачення Служби безпеки України і заявив, що не ховатиметься від слідства. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Яна Ставська

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