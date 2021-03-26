Слідча суддя Печерського райсуду Києва Христина Констянтинова арештувала до 24 травня з можливістю застави у розмірі 5 мільйонів гривень Євгена Шевченка, якого разом з Семеном Семенченком підозрюють у створенні приватної військової компанії.
Про це пише видання Грати.
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Шевченка взяли під варту у залі суду. Він устиг сказати, що грошей на заставу у нього немає, тож розраховує на допомогу друзів. Захист має намір подавати апеляцію на рішення суду.
Семенченко очікує на рішення суду.
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Що відомо про справу
- 24 березня в СБУ заявили про припинення діяльності воєнізованого збройного формування та постачання військових товарів з Російської Федерації.
- Також в СБУ стверджують, що діяльність так званої «приватної військової компанії» була спрямована «на підготовку до вчинення тяжких злочинів, в т. ч., проти основ національної безпеки».
- За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій. Контроль та координацію діяльності злочинної організації здійснювали 15 громадян України.
- Окремо слідчими отримано дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між «ПВК» та представниками різноманітних організацій з країн Близького Сходу. Також зафіксовано «пропозиції організувати постачання зброї до цих країн».
- Серед організаторів такої діяльності були колишній народний депутат VIII скликання Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як «позаштатний агент НАБУ».
- Своєю чергою Шевченко заявив, що отримав повістку на допит, і відкинув усі обвинувачення.
- Семенченко також заперечив усі звинувачення Служби безпеки України і заявив, що не ховатиметься від слідства.
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