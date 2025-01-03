Представник "Айдару" підтримує ідею щодо зниження мобілізаційного віку, який, на його думку, може становити від 22 років.

Чоловіки віком 50+ років вже "не тягнуть", тим паче, в штурмових підрозділах.Таку думку в ефірі "Новини.Live" висловив Олександр Колим, сержант 24-ї окремої штурмової бригади "Айдар".

Відповідаючи на запитання щодо складу "Айдару", люди якої вікової категорії переважають, він зауважив, що середній вік - 30+ років.

"Хотілося б побільше молодих хлопців, мотивованих, аби працювати разом, навчати і бити противника, перемагати", - сказав Колим.

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Військовослужбовець додав, що потроху до них доєднуються мобілізовані після навчальних центрів, зокрема й закордонних.

На уточнення, якого віку мобілізовані долучаються до них, Колим зазначив, що в середньому це 20+ років і до 40-ка.

Стосовно рівня їхньої мотивації він зауважив, що вона "набагато нижча, ніж на початку 2022 року". Водночас випадки самовільного залишення частини у "Айдарі", за словами військовослужбовця, поодинокі.

Колим також зауважив, що підтримує ідею щодо зниження мобілізаційного віку. "Молодь простіше навчити, вони швидше схоплюють інформацію. У попередніх підрозділах мав змогу бути інструктором і працював з дядьками 50+ - вони вже не тягнуть. Тим паче, в штурмових підрозділах", - сказав він.

На запитання, до якого віку, на його думку, потрібно знизити мобілізаційний вік, військовослужбовець сказав: "Десь 52 роки. І від 22 років".

Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше Федір Веніславський, народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки зазначив, що жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку в парламенті наразі немає.

Водночас Іван Якубець, військовий аналітик, командувач Аеромобільних військ України у 2005 році вважає, що до Збройних сил України мають іти всі від 18 до 70 років і старші, хто здатний тримати зброю в руках.

За його словами, наразі не вистачає людей в оборонних позиціях, а якщо ми програємо, то всі, кого зараз ховають від мобілізації, будуть під рушницею призвані до лав збройних сил Росії.

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