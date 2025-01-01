Стратегія має полягати у використанні високотехнологічного озброєння.

Жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку в парламенті наразі немає. Про це, відповідаючи на питання громадян, заявив в етері "Українського радіо" депутат ВР, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Наразі в Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також у Верховній Раді загалом, відсутні проєкти законів, які б передбачали зниження мобілізаційного віку нижче 25 років", - сказав він.

За словами нардепа, тільки окремі категорії громадян віком до 25 років, які пройшли військову кафедру чи строкову службу, можуть бути мобілізовані. Водночас решта громадян цього віку залучаються виключно на добровільній основі.

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"Але це виняткова категорія громадян України. Всі решта можуть бути мобілізовані за добровільною згодою. І є випадки, коли контракти укладають громадяни України, яким 18, 20 років тощо. Тому жодних ініціатив і на політичному рівні, і на рівні формалізованому, мається на увазі законодавчих ініціатив у парламенті, з цього питання сьогодні немає. Імовірність появи подібних законодавчих ініціатив у майбутньому є дуже низькою", - зазначив депутат.

Він підкреслив, що захист від агресора має бути асиметричним, з акцентом на технологічні та інноваційні зразки озброєння, які є у західних партнерів. За словами Веніславського, з боку партнерів - НАТО, країн Великої двадцятки - дійсно періодично звучать пропозиції щодо зниження мобілізаційного віку. На це українська сторона відповідає, що наразі кількість особового складу ще не забезпечена достатньою кількістю сучасного озброєння для виконання бойових завдань:

"Тому для нас пріоритет №1 - це отримати інноваційні зразки озброєння. І не випадково ... підкомітет, який я очолюю, торік отримав доповнення в назві "оборонних інновацій". Тому що я переконаний, саме завдяки оборонним інноваціям, які демонструють свою ефективність на полі бою, ми можемо завдавати асиметричну відповідь агресору".

Веніславський пояснив, що Україна не може діяти симетрично, враховуючи людський ресурс Росії.

"Розраховувати на пропорційно симетричну відповідь - це абсурдно, зважаючи на фактично безмежний людський потенціал і ресурс, який має Росія, як вона його мотивує, заганяє до війська", - підкреслив депутат.

Натомість, за його словами, стратегія має полягати у використанні високотехнологічного озброєння, здатного завдавати ефективних ударів по військових об'єктах РФ. Тому важливо отримали зразки, які допоможуть уразити законні цілі по всій території Росії - починаючи з кордонів України й закінчуючи Далеким Сходом і Сибіром.

Депутат додав, що партнери України мають такі зразки озброєння, ведуться переговори про їх надання. Також треба перейти до застосування безпілотних систем, які є більш доступними за вартістю і здатні вражати цілі на великій відстані.

Зниження мобілізаційного віку - останні новини

Як повідомляв УНІАН, ексголовнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що Україні доведеться прийти до зниження мобілізаційного віку та змінити підхід до мобілізації загалом, зокрема щодо питань залучення працівників силових структур до безпосередньої участі у бойових діях.

На його думку, до зниження мобілізаційного віку в Україні прийдуть, інше питання - з 18 чи з 20 років. Він вважає, що питання у тому, чи будуть змінені підходи - наприклад залучення представників силових структур, частини тих людей, які є військовозобов'язаними, але вже є пенсіонерами силових структур.

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