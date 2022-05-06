Шахрайські схеми під час війни: як не потрапити на гачок аферистів

Часи війни народжують разом з великими героями злочинців та шахраїв різного ґатунку, які вигадують нові способи ошукати українців. УНІАН розбирався, які зараз поширені схеми обману громадян та як не стати жертвою аферистів.

Шахраї в Україні завжди були активними та невпинно видумували нові схеми ошукування довірливих громадян. Сфери їхньої "діяльності" завжди були різноманітними: від заволодіння даними платіжних карток до виманювання грошей через фейкові оголошення.

Будь-які зміни у житті суспільства стають поштовхом до появи нових схем шахрайства. Так було і в пандемію коронавірусу, коли безліч людей намагалися придбати дефіцитні маски і антисептики на початку епідемії та попадалися на гачок шахраїв.

І наразі, під час війни, з’являються найбільш цинічні способи нажитися на людському горі. А багато українців зараз є дуже вразливими, адже опиняються у скрутних ситуаціях, і часто якесь шахрайське оголошення здається для них рятувальною соломинкою, за яку люди хапаються і втрачають останні гроші та дорогоцінний час.

УНІАН зібрав поширені зараз, у надскладний воєнний час, схеми шахрайства. Попереджений – значить, озброєний.

Спекуляції на державних виплатах

У Національному банку України неодноразово попереджали про нові шахрайські схеми. Один з найпопулярніших способів – це виманювання у громадян даних їхніх платіжних карток, з яких потім легко зняти наявні кошти.

Зараз шахраям це досить легко здійснити через те, що держава та різноманітні організації проводять програми виплат українцям – "єПідтримка", виплати переселенцям тощо. Зловмисники розсилають фейкові SMS-повідомлення про грошову допомогу із приблизним текстом "Vam narahovano Groshova dopomoga PB24 6 500. Zarahuvatu…" та посиланням, за яким нібито необхідно перейти, аби отримати кошти.

"Не переходьте за посиланням! Якщо ви замовляли послугу отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 гривень через застосунок "Дія", очікуйте сповіщення про нарахування грошей у застосунку того банку, клієнтом якого ви є. Сповіщення про нарахування грошей не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію", - попереджає регулятор.

Так як, ще не всі громадяни отримали виплати у 6500 гривень, слід бути обачними та знати, що гроші будуть нараховані автоматично на картку "єПідтримка" без жодних додаткових дій.

Те саме стосується і інших виплат - 2000 гривень внутрішньо переміщеним особам, а також іншої грошової допомоги, наприклад, від ООН, яка оформлена як грошовий переказ.

Кіберполіція також повідомляє про схему шахрайства "Виплати всім жителям України". Шахраї роблять SMS-розсилки, у яких розповідають про виплату матеріальної допомоги вимушеним переселенцям. У повідомленні вказують посилання на сайт, де нібито можна оформити заявку на отримання допомоги. Коли людина переходить за посиланням, шахрайський ресурс пропонує ввести персональні дані та дані про платіжну картку для зарахування коштів, що дозволить привласнити гроші.

Подібні випадки не рідкість. Секретаріат Кабінету міністрів, зокрема, звернувся до правоохоронних органів щодо можливої шахрайської схеми виплат допомоги українцям.

"Суть схеми полягає в тому, що шахраї створили на сайті, замаскованому під Урядовий портал, сторінку Державні послуги онлайн та підрубрику з виплати українцям грошей від ООН. Для підтвердження такого нібито "переказу" необхідно сплатити державне мито у визначеному розмірі", - повідомила прес-служба уряду.

У Секретаріаті наголошують, що на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади зазначених послуг немає та особливо звертають увагу, що під час отримання допомоги або переказу коштів державне мито не сплачується.

Фейкові благодійні збори

Нікуди не поділися схеми з фейковими зборами коштів на різноманітну допомогу, навпаки – зараз стало більше простору для можливостей: збори на гуманітарну допомогу, постраждалим людям, військовим, на лікування дітей тощо.

Як зазначають в НБУ, є випадки, коли шахраї знаходять фото потерпілих людей в інтернеті та збирають гроші на допомогу "постраждалим". Створюють фішингові сайти, які схожі на сайти справжніх благодійних фондів, де нібито можна переказати кошти на підтримку Збройних сил України.

Щоб не потрапити на гачок шахрая у подібному випадку, слід ретельно перевіряти правильність назви сайтів. Якщо ви отримали посилання на сайт благодійного фонду в месенджері, SMS чи на e-mail, не переходьте за посиланням. Краще введіть у пошуковій системі назву необхідного сайту і лише тоді переходьте на веб-ресурс.

Також регулятор попереджає про фейкові розсилки від імені Національного банку: шахраї роблять розсилку електронних листів, у яких нібито від імені Нацбанку українців просять переказати кошти на допомогу ЗСУ.

"Для переказу коштів зазначено посилання на криптогаманець. Якщо спробувати надіслати відповідь на цей лист, то можна побачити електронну адресу з розширенням @bank.gov.ua. На сьогодні зафіксовано дві такі фейкові адреси: helpukraine@bank.gov.ua та helpukrainearmy@bank.gov.ua. Національний банк не розсилає електронні листи громадянам, тим паче із закликом допомагати ЗСУ, не збирає кошти у криптогаманці. Якщо вам потрапив такий лист, просто видаліть його", - розповіли в НБУ.

Шахрайства воєнного часу

Користуючись складними умовами, в яких опинилися українці, шахраї створюють і схеми, характерні саме для нинішнього часу. Через масовий від’їзд українців, які рятуються із зон бойових дій, набула поширення схема фейкових евакуаційних перевезень.

Це є ще й небезпечним через те, що люди часто ризикують життям, намагаючись виїхати з-під куль окупантів, і віддають останні гроші за виїзд, а іншого шансу у них може не бути.

Так, під виглядом евакуаційних перевезень громадян шахраї просять передплату на картку, однак взятих на себе зобов'язань не виконують і просто зникають. Щоб не попасти на гачок зловмисників, необхідно купувати квитки на потяги чи автобуси лише на офіційних онлайн-ресурсах.

У разі перевезень приватними авто незнайомими особами слід наполягати на передплаті готівкою в момент відправлення та не перераховувати кошти авансом. А також відслідковувати офіційні евакуаційні маршрути, які організовують держава та волонтери, і які є безкоштовними та найбільш безпечними.

Гострим також є питання оренди житла, адже мільйони українців покинули домівки, переїхавши на більш-менш безпечну територію заходу України. І тут шахраї активізували тему відповідних схем. Вони публікують фейкові оголошення про готовність здати в оренду переселенцям квартири у безпечних регіонах і просять внести передплату на картку, а після отримання коштів відключають відповідний номер.

У НБУ радять перевіряти таких "надавачів послуг" кількома способами.

"Якщо у місті, де ви плануєте винайти житло, у вас є знайомі, попросіть їх особисто перевірити житло за адресою та за можливості познайомитися із орендодавцями. Крім того, спробуйте "забронювати" квартиру з обіцянкою переказати кошти найближчим часом, а потім зателефонувати з цим же проханням з різних номерів. Якщо вам навіть не згадають в розмові, що в них вже є "бронь", велика ймовірність, що це шахраї", - наголошує регулятор.

Експертка "OLX Нерухомість" Юлія Ковбаса розповідає про іншу розповсюджену схему - здача в оренду чужого житла, коли зловмисник бере нерухомість у добову оренду на кілька днів. Сам у цей час розміщує оголошення про довгострокову оренду знятої раніше квартири. Після того, ферист знаходить клієнтів, здає їм нібито свою квартиру, бере кошти наперед за 1 – 2 місяці оренди, можливо ще заставу, і зникає.

"Необхідно просити в орендодавця документи, які підтверджують його власність на житло. Перевірити реальність цих даних можна за допомогою сервісів, які надають інформацію про нерухоме майно із закритих у воєнний період реєстрів (портал "Дія", Опендатабот). Якщо орендодавець відмовляється показувати документи, краще взагалі не витрачати час", - радить експертка.

Цинічні схеми наживи на людському горі

Інше болюче питання, на якому можуть зіграти зловмисники під час війни, це визволення з полону за гроші. Багато українців, на жаль, перебувають у полоні рашистів, і можна зрозуміти стан їхніх рідних, які за будь-яку ціну хочуть звільнити своїх близьких. На це і розраховують шахраї, які можуть скористатися інформацією про горе окремої родини у своїх злочинних цілях.

Так, зловмисники телефонують родичам захисників із прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду сприяти визволенню з полону військовослужбовця, або цивільної особи. Також шахраї намагаються нібито з метою уточнення дізнатися особисті дані українських захисників.

Варто пам’ятати, що представники командування чи державних установ не збирають коштів. Питання звільнення військовополонених перебувають у виключній компетенції органів державної влади. Жодного збору коштів із членів сімей та близьких не відбувається.

Ще одна новація війни – "платне" розмінування, що набула актуальності зокрема на Київщині, після деокупації. Зловмисники ходять по хатах та представляються піротехніками ДСНС. Вони пропонують за гроші провести обстеження помешкань на наявність вибухонебезпечних предметів, а також "надають послуги" платного розмінування.

Варто знати, що всі роботи з розмінування працівниками ДСНС виконуються безкоштовно згідно з планом і дотримуючись черги. Тому при візиті шахрая не можна впускати їх до себе додому, тим більше – платити гроші, а ще слід повідомити про такі випадки на номер 102.

Шахрайства з держбанками

Не забувають аферисти і про улюблені "банківські" схеми. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про можливі шахрайські дії під виглядом повідомлень начебто від "Ощадбанку" та "ПриватБанку".

"Під час здійснення парламентського контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних виявлено факти направлення повідомлень начебто від "ПриватБанку" та "Ощадбанку" з електронних адрес privat24@gi.ua, privat24@vts.ua, oschadbank@vts.ua", – повідомила Денісова.

У повідомленнях зловмисники рекомендують перейти за наданим посиланням, щоб оновити свої рахунки або переглянути деталі платежу. Омбудсмен закликала уважно ставитись до отриманих повідомлень в умовах війни, а у разі їх надходження – не відкривати підозрілі посилання та не завантажувати вкладені файли.

Дефіцит пального і аферисти

В Україні через війну наразі спостерігається критична ситуація із пальним, якого практично немає на багатьох заправках. Влада обіцяє вирішити ситуацію найближчими тижнями, але цими обставинами поспішили скористатися шахраї.

Як повідомив експерт "Консалтингової компанії А-95" Сергій Куюн, через дефіцит пального на ринку стало більше шахраїв, які продають неякісне пальне та обманюють автомобілістів.

За його словами, по-перше, це використання схеми покупки талонів "з рук". Через обмеження вільного продажу пального з'являється багато оголошень про продаж паливних талонів. Це механізм реалізації для юридичних осіб, які купують пальне для власних потреб. Таке явище було поширене і до війни, оскільки багато мереж надавали великим покупцям знижки, а ті потім перепродували їх фізичним особам.

"І тоді, а зараз і поготів багато випадків шахрайства - талони виявляються недійсними. Перевірити їх можна тільки на АЗС або в офісі оператора-емітента. Будьте пильними", - зазначив експерт.

Другим поширеним способом обману є продаж неякісного пального.

"Тому цікавтеся, звідки паливо, не поспішайте заправляти повний бак, спробуйте. Точно не варто заправляти паливо "спиртовим" бензином, якщо не збираєтеся його швидко використовувати. Тривале зберігання небажано", - порадив Куюн.

Не втрачати пильність

Для того, щоб не потрапити на гачок шахраїв, яких багато навіть у такий важкий час, необхідно бути дуже пильними і ретельно перевіряти всю інформацію – від оголошень про продаж товарів чи послуг до посилань на сайти. Звісно, в критичні моменти холодний розум може відмовляти, тому важливо не вестися на емоції і все ж витратити трохи часу на перевірку інформації.

Отримувати її слід лише з офіційних джерел. Якщо, наприклад, пропонують отримати якісь виплати, то варто перевірити на офіційному сайті установи, яка відповідальна за такі виплати, усю можливу інформацію: яким чином кошти надходять і чи є взагалі такі види допомоги.

Для протистояння шахраям у цифровому просторі фахівці з кібербезпеки радять змінити паролі у всіх акаунтах, які містять персональну інформацію (соціальні мережі, електронна пошта, інтернет-банкінг тощо), встановити антивірусні програми на свої пристрої, а також багатофакторну автентифікацію, щоб для входу до акаунту, крім логіна та пароля, потрібно було ввести код підтвердження, що приходить на смартфон.

Слід перевіряти правильність назв сайтів, адже адреси справжнього та шахрайського сайту можуть бути схожі, за винятком одного чи кількох символів. Взагалі не можна переходити за посиланнями від незнайомих осіб: шахрайські посилання мають на меті зараження пристроїв вірусами або викрадення персональних даних, секретних карткових реквізитів.

Важливими є правила платіжної безпеки: не можна нікому повідомляти 3-значний номер на звороті картки (CVV-код), коди банків та мобільних операторів, паролі до інтернет-банкінгу, кодове слово банку. Якщо вам телефонують із "служби безпеки банку", не варто виконувати їхніх вказівок, краще передзвонити на офіційну гарячу лінію установи.

Війна – складний і страшний час для всіх. І саме зараз треба бути максимально обачними, щоб не втратити кошти або ще й не наразити себе та свою родину на небезпеку.

Катерина Жирій