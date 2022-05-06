В цілому Національний банк вже перерахував на потреби військових близько 15,8 млрд грн / фото REUTERS

Станом на 6 травня залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних сил України та інших силових відомств, становить близько 4 млн грн.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

"На спецрахунку для потреб військових залишилося 4 млн грн – необхідна подальша підтримка", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в цілому Національний банк вже перерахував на потреби військових близько 15,8 млрд грн.

Допомогти ЗСУ можна перейшовши за цим посиланням.

Війна проти України:

  • 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
  •  Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
  • На спеціальному рахунку, який Національний банк України відкрив для підтримки Збройних Сил України, станом на 18 березня залишалося близько 26 млн грн.
  • Станом на 22 березня 2022 року залишок коштів на спецрахунку для підтримки Збройних сил України, становив майже 51 млн грн.
  • Станом на 31 березня залишок коштів на спецрахунку становив близько 536 млн грн.
  • Станом на 13 квітня залишок коштів на спецрахунку для підтримки Збройних сил України, становив близько 3 млн грн.

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