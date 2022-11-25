Вулицю на честь російського письменника Іллі Еренбурга перейменовано на честь української співачки, народної артистки України Лілії Лобанової.

У Голосіївському районі Києва вулицю Іллі Еренбурга перейменовано на вулицю Лілії Лобанової.

Як повідомили у Київській міський державній адміністрації, за відповідне рішення сьогодні на пленарному засіданні Київради проголосували 66 депутатів.

Як зазначив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, у місті триває процес деколонізації топоніміки. Загалом у столиці, за його словами, вже перейменовано понад 200 вулиць, бульварів, площ, провулків та проспектів, назви яких були пов’язані з Росією, її сателітами та радянським минулим.

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"Вулиця Іллі Еренбурга була названа на честь російського письменника Іллі Григоровича Еренбурга. Шляхом рейтингового електронного голосування в додатку "Київ Цифровий" було обрано нову назву цієї вулиці", - розповів він.

Так, за словами Бондаренка, серед варіантів щодо перейменування найбільшу кількість, а саме 6 тис. 308 голосів, набрала пропозиція найменувати на честь Лілії Лобанової.

"Нова назва запропонована на честь української співачки, народної артистки України, педагога, доцента Київської консерваторії Лілії Данилівни Лобанової", – розповів Бондаренко.

Він додав, що перейменування міських об’єктів, зокрема на честь відомих українців, сприяє подоланню наслідків комуністичної ідеології, яку нам нав’язували в СРСР та РФ.

Перейменування вулиць в Києві

Як писав УНІАН, в червні в застосунку "Київ Цифровий" провели опитування щодо перейменування майже 300 вулиць в Києві.

На думку громадськості, столичні вулиці повинні мати імена відомих активістів, журналістів, митців, науковців тощо.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні 10 листопада Київрада перейменувала ще 11 вулиць, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Назви, що отримали найбільшу підтримку, були передані на розгляд та голосування Київради. Місцева влада поступово перейменовує вулиці, щодо яких кияни ухвалили рішення шляхом голосування в "Київ Цифровий".

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