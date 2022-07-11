Передачу бізнесу пов'язують з законом про олігархів.

Відмова бізнесмена Ріната Ахметова від медіабізнесу на користь держави не означатиме створення державного телевізійного холдингу. За словами заступниці голови комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенії Кравчук, йдеться лише про передачу частот для мовлення.

Про це вона розповіла в ефірі радіо "НВ".

За словами нардепки, ліцензія означає володіння радіочастотою для мовлення.

"Що таке ліцензії? Це - фактично кнопка в телевізорі, це радіочастотний ресурс, який держава розподіляє. Тобто ліцензію, очевидно, передадуть в Нацраду з питань телебачення та радіомовлення, бо це регулятор, який розподіляє частоти. І все що може зробити Нацрада це виставити (частоти - ред.) на конкурс для інших мовників", - пояснила Кравчук.

Вона додала, що держава не контролюватиме інші активи Ахметова.

"Не йдеться про передачу ні якоїсь техніки, ні авторських прав, ні будівель - тільки ліцензії. Що фактично означає закриття цього медійного холдингу. І про онлайн-медіа, зверніть увагу, так і написано - просто закриваються. Оскільки для онлайн-медіа жодних ліцензій не потрібно, і нічого здавати", — зазначила депутатка.

На думку Кравчук, такий крок Ахметова свідчить про те, що телевізійний бізнес є для олігархів насамперед інструментом політичного впливу.

"Це тільки підтверджує, коли ми приймали закон про олігархів і додавали медійну частину в цей закон, ми мали рацію, що олігархи це розцінюють не як бізнес, а як інструмент для політичного впливу. Зараз інструмент політичного впливу в них відсутній. Бо зараз воєнний стан, немає виборів, немає на кого тиснути своїми програмами чи інформаційними повідомленнями", - наголосила вона.

За словами Кравчук, телевізійні канали фактично перетворились на ресурс, який просто забирає гроші.

"Навіть у найкращі часи рекламний ринок України замалий, щоб утримувати таку кількість загальнонаціональних каналів. Теоретично, в майбутньому, коли відновиться рекламний ринок, медіа можуть стати бізнесом. Але зараз рекламного ринку немає взагалі. У Ахметова просто немає ресурсів платити за цей медійний актив, з якого немає політичного впливу. Це наслідок в тому числі закону про олігархів", - підсумувала нардепка.

Як писав УНІАН, 11 липня стало відомо, що інвестиційна компанія Ріната Ахметова виходить з медіабізнесу. Цього тижня "Медіа Група Україна" передасть державі ліцензії своїх телеканалів та друкованих медіа, діяльність онлайн-медіа буде припинено.

За словами Ахметова, таке рішення продиктоване набранням чинності законом про олігархів.

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