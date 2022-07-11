SCM передає ліцензії своїх телеканалів державі.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк позитивно оцінив рішення Ріната Ахметова вийти з медіабізнесу.

Відповідний допис він опублікував в Twitter.

"Ключова риса зрілих держав - обов‘язковість виконання законів. Закон про деолігархізацію — початок нової сторінки у відносинах держави та бізнесу. Відносинах, заснованих на прозорості та відмові від кулуарщини. Сьогодні маємо гідний приклад від групи SCM - закон один для всіх", - зазначив він.

Як писав УНІАН, 11 липня стало відомо, що інвестиційна компанія Ріната Ахметова виходить з медіабізнесу. Цього тижня "Медіа Група Україна" передасть державі ліцензії своїх телеканалів та друкованих медіа, діяльність онлайн-медіа буде припинено.

За словами Ахметова, таке рішення продиктоване набранням чинності законом про олігархів.

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