У Службі також пояснили, як не заважати рятувальникам проводити термінові роботи.

Керівниця прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага дала поради, що робити, якщо людина опинилася під завалами внаслідок ворожого обстрілу.

Під час прес-конференції вона закликала людей користуватися укриттями або хоча б правилом двох стін. "Якщо ви опинилися під завалами, не треба панікувати. Якщо ви розумієте, що ви живі, не треба панікувати. Треба заспокоїтися і завжди пам’ятати, що буквально за кілька хвилин на місце, де сталося обрушення, обов’язково приїдуть рятувальники", - зазначила Водолага.

Так, вона порадила в такій ситуації опанувати себе та спробувати оцінити свій стан: чи є поранення, чи можете ви ворушитися. "Якщо можете, якщо ви поранені, спробуйте надати собі якусь допомогу, якщо це можливо. Якщо це неможливо, ви не можете, спробуйте зайняти те положення, яке вам буде зручне", - сказала представниця Служби.

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Водночас вона закликала самостійно нічого не рухати, не пересувати балки чи щось подібне, тому що на них може триматися обвалена конструкція. "І якщо ви будете це рухати, це може обрушитися на вас", - пояснила Водолага.

Крім того, вона нагадала, що рятувальники під час робіт проводять "хвилину тиші", - саме тоді вони прислухаються, чи є хтось під завалами. "Якщо ви чуєте, що стихли голоси і стихла техніка, намагайтеся подавати знаки. Кричати, стукати, якщо поруч є якесь залізо. Усе, що ви можете… Якщо немає сил, тоді не треба кричати тоді, коли проводяться роботи. Просто бережіть сили доти, доки не оголосять "хвилину тиші", - сказала керівниця прес-служби.

Також вона зауважила, що якщо у людини з собою є мобільний телефон, і він працює, і людина може ним скористатися, то відразу потрібно телефонувати на номер "101".

"Скажіть, де ви знаходитеся під завалами. І скажіть орієнтовно, де ви були на момент, коли сталася ця трагедія, коли стався обвал… Тому що рятувальники тоді зможуть частково спрогнозувати, де ви можете перебувати. Тому що коли стається обрушення, людина не може зрозуміти, де вона знаходиться", - пояснила Водолага.

Крім того, говорячи про перешкоди, з якими стикаються рятувальники, вона закликала водіїв поступатися спецавтомобілям з маячками. "Якщо ви стали свідками, що сталися вибухи, - не стати посеред дороги, а намагатися кудись від’їхати. Тому що центральною дорогою завжди їдуть автомобілі", - сказала речниця.

На місце події завжди прибувають правоохоронці, які перекривають дорогу. Водолага закликала не сперечатися з ними, а прислухатися до їхніх порад. "І завжди, якщо ви паркуєте машину, - обов’язково дивитися, щоб ви не припаркували свій автомобіль на пожежні гідранти… Якщо ви припаркуєте автомобіль і кудись підете, рятувальникам треба поставити автомобіль на пожежний гідрант для того, щоб приступити до гасіння пожежі. І рятувальники будуть витрачати час або на пошук іншого гідранта, або витрачати час, щоб цей автомобіль якось перемістити в інше місце. А це час, який забирає чиєсь життя", - підкреслила вона.

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Раніше Водолага розповіла, що одразу після російської атаки у рятувальників виникли складнощі через затори та неправильне паркування водіїв.

Відомо, що внаслідок цинічного обстрілу загинули 44 людини, ще 196 українців постраждали. Загалом рятувальникам вдалося врятувати 8 дорослих та 3 дітей.

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