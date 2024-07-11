Під час ліквідації наслідків чергового удару Росії по Києву 8 липня рятувальникам у перші хвилини заважали затори і неправильне паркування водіїв.
Про це розповіла керівниця прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага. "8 числа у нас була одна з наймасованіших атак росіян на нашу країну і, зокрема на столицю… Під обстріли в ранковий час потрапили Київ, місто Дніпро, Кривий Ріг і частково Київщина. На жаль, загинули 44 особи і 196 осіб постраждали, з них десятеро дітей. Рятувальниками було врятовано 11 осіб, з них троє дітей", - нагадала вона під час прес-конференції.
Водолага уточнила, що в Києві внаслідок атаки загинули 33 людини, 125 постраждали, з них десятеро дітей. 11 людей врятували. Представниця ДСНС зауважила, що рятувальники виїжджали у сім районів столиці, було опрацьовано понад 500 заявок на лінію "101" щодо влучань та падіння уламків.
"Загалом рятувальники працювали на 18 локаціях. Але наймасованішими та найстрашнішими були п’ять локацій: це, звичайно, дитяча лікарня "Охматдит", заклад "Адоніс", це житловий будинок у Шевченківському районі, в Голосіївському районі та бізнес-центр на Ушинського. Саме там, де загинули люди", - сказала Водолага.
Найдовше по часу, додала вона, рятувальники працювали на двох локаціях: це дитяча лікарня та житловий будинок на вул. Сальського. "Скажу, що складність полягала на перших хвилинах, - це затори, це неправильне паркування. Коли рятувальники доїжджали до місця, звичайно, правоохоронці перекривали ті місця, де були влучання. Треба було проїхати, треба було поставити машини на вододжерела", - наголосив представниця ДСНС.
Вона пояснила, що зазвичай такі події супроводжуються виникненням пожежі та руйнуваннями. "Тому окрім того, що треба рятувати одночасно людей, треба ще й гасити пожежу… І робити це з мінімальним ризиком для життя людей, які можуть бути під завалами", - сказала Водолага.
Стосовно "Охматдиту" вона також зауважила, що питання відновлення будівлі вирішуватиме відповідна комісія. "Не можу точно сказати, чи вона підлягає відновленню, чи ні", - зазначила керівниця прес-служби.
Масований обстріл України
Як повідомляв УНІАН, 8 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Україні, зокрема й по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в такі моменти йому хочеться вбити російського диктатора Володимира Путіна.
10 липня міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив про смерть маленького хлопчика, який на момент ракетного удару знаходився у критичному стані у відділенні реанімації "Охматдиту".