Відтепер при зміні місця служби у розпорядженні на переведення не зазначатиметься посада військового.

Кабінет міністрів спростив зміну місця служби для солдатів, сержантів і старшин, усунувши потенційну можливість зловживань з боку військових частин. Як повідомила пресслужба Міністерства оборони, відтепер при зміні місця служби у розпорядженні на переведення не зазначатиметься посада військового. Вказуватимуться лише його ім’я, звання, номер частини та номер картки платника податків.

В міністерстві підкреслили, що саме зазначення посади дозволяло військовим частинам в окремих випадках створювати перешкоди для переведення. Наприклад, військовослужбовця переводили на іншу посаду в межах частини.

Зазначається, що це давало змогу відмовити у зміні місця служби, оскільки посади в розпорядженні та штатному розписі не збігалися. Ухвалена Кабміном постанова змінить це. Також рішення забезпечує більш точний розподіл повноважень у процесі підготовки та підписання документів щодо переведень.

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"Поступово покращуємо процес зміни місця служби. Спочатку запустили цей сервіс в Армія+, який прибрав декілька бюрократичних перешкод. Далі продовжуємо його покращувати та зважати на усі деталі, якими можна маніпулювати й не на користь захисника. Хочемо, щоб служба для наших військових була ефективною і не cтримувалася штучними обмеженнями", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Останні новини ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці зробили заяву щодо знущання з військових 211 бригади Сил підтримки ЗСУ. Журналісти з'ясували, що командири знущаються з підлеглих, вимагають гроші, застосовують насильство, прив’язують до дерев’яного хреста тощо.

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування кримінального провадження щодо виявлення фактів зловживання посадовцями вказаної бригади. Зокрема, можливих нестатутних заходів впливу та насильства до підлеглих.

Зазначалося, що фахівці бюро досліджуватимуть матеріали, зібрані у ході службових перевірок бригади Головною інспекцією Міністерства оборони України. Також вивчатимуть повідомлення у медіа та соціальних мережах щодо знущань з бійців.

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