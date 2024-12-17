Командиру бригади, якому будували приватний будинок, оголошено про підозру.

Через масштабні порушення та знущання з солдатів у 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ, про що заявили ЗМІ, розпочато кримінальне провадження. ДБР розслідує можливі факти нестатутних відносин посадовцями підрозділу.

Як повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань, розпочато розслідування кримінального провадження щодо виявлення фактів зловживання посадовцями вказаної бригади. Зокрема, можливих нестатутних заходів впливу та насильства до підлеглих.

"16 грудня Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони відкрила кримінальне провадження за фактом застосування нестатутних заходів впливу до підлеглих (ч. 5 ст. 426-1 КК України) командуванням 211-ї понтонно-мостової бригади. Розслідування доручено Державному бюро розслідувань", - пояснили в пресслужбі.

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Йдеться, що фахівці бюро досліджуватимуть матеріали, зібрані у ході службових перевірок бригади Головною інспекцією Міністерства оборони України. Також вивчатимуть повідомлення у медіа та соціальних мережах щодо знущань з бійців.

У ДБР запевняють, що раніше до детективів не надходило жодних матеріалів щодо цієї ситуації ні від офіційних осіб, ні від військовослужбовців бригади.

"Принагідно, Державне бюро розслідувань закликає військовослужбовців одразу звертатись з офіційними скаргами у разі наявності в їх військових формуваннях подібних випадків. Це дозволить не лише оперативно реагувати на порушення, а й уникнути подібних випадків в майбутньому", - наголошують у відомстві.

Крім того, йдеться що Національна поліція проводить розслідування щодо керівництва бригади за фактом залучення підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині, замість їхньої служби в районі бойових дій. Сьогодні йому повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками (ч. 2 ст. 364 КК України).

Згідно з повідомленням Нацполіції, слідчі Тернопільщини повідомили про підозру командиру військової частини, який залучив чотирьох військовослужбовців до будівництва власного будинку на Хмельниччині. За таку "службу" вони отримували грошове забезпечення, як у зоні бойових дій.

Встановлено, що упродовж жовтня-грудня 2023 року за вказівками командира підлеглі будували приватний будинок в одному із сіл Хмельницької області. При цьому їх офіційно включили в наказ про відрядження у зону бойових дій в Миколаївській області.

"Проте, як з’ясували слідчі поліції, військовослужбовці перебували вдома, отримуючи зарплату та бойові виплати. Загальна сума виплат їм за цей час склала майже мільйон гривень", - розповіли правоохоронці.

Також йдеться, що проведено обшуки у військовій частині, за місцем проживання командира, військовослужбовців та на об’єкті будівництва, вилучено відповідну документацію та інші речові докази.

Фігуранту оголосили підозру по факту зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Йому загрожує до 6 років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років тощо. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Скандал у 211 бригаді - що відомо

Нагадаємо, журналісти з’ясували про масштабні проблеми у 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ. У публікації йдеться, що командири знущаються з підлеглих, вимагають гроші, застосовують насильство, прив’язують до дерев’яного хреста тощо. З'ясовано, що ядро 211 понтонно-мостової бригади формувалося з людей, пов'язаних давніми службовими, дружніми або сімейними стосунками.

Командир бригади, полковник Олег Побережнюк, дружина якого працювала у ТЦК. Серед таких "сімейних підрядів" вирізнялася родина Пастухів. Начальник штабу Валерій Пастух та його син Владислав перебували у прямому підпорядкуванні один одному, що заборонено законом, та активно використали своє становище для особистої вигоди.

За даними ЗМІ, однією з найгучніших історій зловживання стало будівництво будинку для Побережнюка. Чотири солдати, відряджені нібито для виконання завдань у зоні бойових дій, насправді будували будинок командира на Хмельниччині. За уявну участь у бойових діях їм виплатили премії по 100 тисяч гривень.

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