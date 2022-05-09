Рішення про скасування заборони на виїзд залежить від позиції військових, зауважив очільник українського уряду.

Чоловікам не планують дозволяти виїзд за кордон, поки триває війна з Росією. Це рішення залежить від позиції військових.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна.

"Під час воєнного стану це не планується. Тут насправді військові приймають рішення, але я вважаю, що поки йде війна, всі чоловіки мають бути в Україні", - сказав глава уряду.

За даними Кабміну, Україну залишили близько 5 мільйонів людей.

"Офіційно зафіксована цифра - це 4,7 мільйона. За останніх трохи більше ніж два тижні 700 тисяч українців вже повернулися. І щодня повертається більше, ніж залишає Україну. Ми це відчуваємо по наповненості міст, по відновленню роботи. Якщо було зупинено 32% бізнесу, то зараз лише 17%", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Тоді ж в Україні ввели воєнний стан. Згодом його дію було продовжено до 25 травня.

Хто з чоловіків може виїхати з України під час воєнного стану - читайте за посиланням.

Зазначимо, раніше в РНБО заявили, що всі чоловіки, які з початку дії режиму воєнного стану в Україні, покинули її без відповідного дозволу, на зворотному шляху будуть затримані для отримання пояснень.

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