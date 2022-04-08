Данілов анонсував "сюрпризи" для деяких українських чоловіків.

Усі чоловіки, які з початку дії режиму воєнного стану в Україні, покинули її без відповідного дозволу, на зворотньому шляху будуть затримані для отримання пояснень.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі всеукраїнського телемарафону, передає ТСН.

"Коли хтось буде повертатися на територію нашої країни, ми чітко будемо розуміти, коли він її залишив. Система прикордонників працює бездоганно", - наголосив секретар РНБО.

За його словами, всі люди, які покидали Україну після 22 лютого, зафіксовані. На зворотній дорозі вони повинні будуть пояснити, через який пункт вони залишили країну і на підставі яких нормативно-правових документів. Також Данілов наголосив, що кожен, хто поїхав у "відрядження", повинен мати окремий документ від прикордонників.

Кого з чоловіків призовного віку не стосується заборона виїзду за кордон - читайте в роз'ясненні від прикордонників за посиланням.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Тоді ж в Україні запровадили воєнний стан. Згодом його дію було продовжено ще на місяць - до 25 квітня.

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