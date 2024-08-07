Найбільше скасувань стосуються порушень, які сталися до вступу в дію законодавчих змін.

Станом на початок серпня щонайменше 34 справи з вимогою українців оскаржити штрафи від ТЦК розглянули українські суди з моменту впровадження нових норм щодо порушення правил військового обліку. У 88% (30 справ) суди ухвалили рішення на користь позивачів та скасували штрафи, пише "Опендатабот".

Зазначається, що найбільше скасувань стосуються порушень, які сталися до вступу в дію змін у законі. Суди враховують, що закон не має зворотної дії, відповідно, не дозволяє покарати за давнє правопорушення за новими правилами. Так сталося й у єдиній справі у реєстрі, де штраф від ТЦК оскаржувала жінка-медикиня. На момент отримання позивачем медичної освіти обов’язку ставати на облік не було. Зрештою, суд скасував штраф.

У 20% штрафи оскаржені через порушення процедури притягнення до відповідальності або відсутність доказів вчинення правопорушення. Так, наприклад, оскаржили штраф за неперебування на військовому обліку у ТЦК чоловіка, який за два тижні до того отримав тимчасове посвідчення про взяття на військовий облік.

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В іншому випадку до суду звернувся чоловік, який прибув в ТЦК для уточнення даних, натомість отримав штраф. У постанові представники ТЦК не довели вчинення правопорушення та пропустили строки, через які за це могли покарати.

Варто зазначити, що йдеться лише про штрафи за порушення правил військового обліку за змінами у ст 210 КУпАП, що були прийняті у травні 2024 року. За такі порушення можуть оштрафувати від 17 тисяч грн до 25 тисяч грн. Від початку року до виконавчої служби загалом було передано понад 12 тисяч штрафів за порушення військового обліку від ТЦК та СП.

Посилення правил мобілізації

Раніше УНІАН писав, що прибуття військовозобов'язаного до ТЦК для виконання ним вимог закону про військовий облік, зокрема для уточнення облікових даних, має відбуватися на підставі офіційного виклику. У разі відсутності такого виклику штрафувати громадянина за порушення правил обліку не можна.

Водночас ТЦК штрафують українців, які оновили дані в застосунку "Резерв+", але з'явилися до регіональних центрів для уточнення даних. Про такі випадки повідомив народний депутат Олександр Федієнко.

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