ТЦК штрафують військовозобов'язаних, які оновили дані в 'Резерв+', - нардеп

Штрафи українцям виписують, коли ті особисто з'являються у ТЦК для уточнення даних.

ТЦК оштрафувати українців, які оновили дані в застосунку "Резерв+", але з'явилися до регіональних центрів для уточнення даних.

Про три такі випадки повідомив народний депутат Олександр Федієнко у Telegram. За його словами, про ці випадки оштрафовані військовозобов'язані розповіли йому особисто.

Перший військовозобовʼязаний не був на обліку у ТЦК, але після того, як він звернувся до ТЦК щодо уточнення данних, маючи актуалізацію через "Резерв+", отримав штраф розміром 17 тисяч грн.

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Другий, десь втратив військовий квиток, і коли прийшов оновити дані, після того, як вже це зробив через "Резерв+" отримав теж штраф 17 тисяч грн, через втрату військового квитка.

Третій випадок схожий з другим, але там військовозобовʼязаний мав довідку від поліції щодо викрадення у нього документів разом з військовим квитком. На цього громадянина, також наклали штраф, щоправда, не 17 тисяч грн.

"Я ходив з юристом, він допоміг оформити правильно документи. Штраф був не 17 тисяч, а 5100", - розповів військозобов'язаний.

Нардеп зазначив, що керівник цього ТЦК, можливо, має якусь іншу інструкцію розʼяснення.

"Всі штрафи ТЦК накладені згідно чинного законодавства, тут питань до керівників цих ТЦК, немає. Хоча мені чесно кажучи незрозуміло. У першому випадку, впевнений, що можна було обійтись і попередженням", - зазначив він.

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Як писав УНІАН, речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін спростував думку про те, що штрафи за неоновлення облікових даних накладатимуться автоматично. За його словами, йдеться про відповідну процедуру, яка може тривати від трьох місяців до року.

Також ми розповідали, що чимало українців можуть отримати незаконні штрафи від ТЦК через помилки в документах, які допустили в минулому самі ж військкомати. За словами адвоката Романа Кичка, багато років військкомати неправильно писали формулювання в документах, неправильно посилались на вимоги закону, а тепер за ці неточності штрафуватимуть громадян.

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