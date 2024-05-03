За словами першого заступника голови профільного комітету ВР, є побоювання, що норма дозволить ТЦК штрафувати всіх військовозобов'язаних.

Територіальні центри комплектування (ТЦК) отримають нові повноваження, а штрафи за порушення військового обліку зростуть у 5 разів. Про це в ефірі ток-шоу "Українська правда" розповів перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук.

За його словами, за чинним законом для того, щоб притягнути до адміністративної відповідальності, потрібна присутність особи, аби скласти протокол про адміністративне правопорушення.

"І вже на підставі цього протоколу видається постанова, яка вже є документом для стягнення грошей. Так от, на вимогу Генштабу та Міноборони процедуру складання протоколу прибрали", – пояснив нардеп. Відео дня

Він підкреслив, що такі прецеденти є - наприклад, у випадку накладення штрафів за перевищення швидкості з використанням фотофіксації порушення.

"Зараз схема така, що ТЦК отримає право виписувати одразу постанову про притягнення до відповідальності, направляє вам, якщо ви її не сплачуєте, – виконавча служба, блокування рахунків і так далі. Тобто саме таким інструментом Кабмін буде досягати того дуже токсичного варіанту, про який всі говорили і всі були проти, – блокування рахунків, блокування майна. Тобто якщо ви не сплатили штраф, то через виконавчу службу все буде робитися", – зазначив Осадчук.

При цьому він висловив побоювання, що така норма дозволить ТЦК штрафувати всіх військовозобов'язаних, які порушували вимогу повідомляти військкомат про зміну місця проживання, отримання документів про освіту, закордонного паспорта тощо.

"Наскільки я читаю закон, то в принципі можна оштрафувати всіх. ... Я думаю, що 99% чоловіків призовного віку за останні 10-20 років – вони мали подібні ситуації, вони абсолютно нормальні. І щось мені підказує, що протягом 7 днів після виникнення таких обставин ніхто не біг у військкомат і не повідомляв про це. Тобто всі ми є порушниками", – каже парламентарій.

При цьому він зауважив, що до другого читання комітет прибрав із урядової версії законопроєкту низку найбільш жорстких норм - так, зменшено максимальний розмір штрафів за порушення правил військового обліку.

"Штрафи, порівняно з тим, як хотів це Кабмін, зменшили десь разів у 4-5. Але вони все одно залишилися великими. Для фізичних осіб на період воєнного стану це аж до 25 500 гривень, а для юридичних осіб там ледь не до 60 000. Тобто рівень штрафів значний, він приблизно у 5 разів більше ніж чинний рівень", – уточнив Осадчук.

Мобілізація в Україні - останні новини

В Міноборони заявили, що не всі держслужбовці матимуть бронювання. Частина держслужбовців підлягають мобілізації на загальних підставах.

Відстрочку від призову матимуть представники деяких органів державного управління - зокрема, судді, працівники Нацполіції, Нацгвардії та спеціалісти, які залучені до кіберзахисту.

Також УНІАН повідомляв, що з 4 травня статус "обмежено придатний" скасовують. Всі військовозобов'язані чоловіки, які мають його, будуть зобов'язані пройти повторну медкомісію.

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