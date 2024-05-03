Частина держслужбовців підлягають мобілізації на загальних підставах.

Державні службовці, які є військовозобов’язаними і не мають бронювання, підлягають мобілізації на загальних підставах.

Про це сказав речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону. "Йдеться про те, що ці люди також на військовому обліку і також можуть бути залученими до Сил оборони. До речі, тими ж саме запитами на чесність і на справедливість можна пояснити те, що з ухваленням нового закону також військові пенсіонери силових структур - Міністерства оборони, Національної поліції, також стають на військовий облік" - зазначив він.

За його словами, чітко визначено перелік категорій, які не підлягатимуть мобілізації. "Є чіткі правила, вони дещо змінилися. Зараз будуть заброньовані держслужбовці так званої категорії "А" , щоб було зрозуміло широкому загалу - це керівники селищних рад, міських рад, тобто ті люди, які очолюють структури і які, відповідно, є головами тих чи інших державних органів, органів місцевого самоврядування. Категорія "Б" і категорія "В" вже буде бронюватись лише на 50%. Тобто люди, які очолюють певні департаменти, певні підрозділи вже можуть бути мобілізованими", - пояснив Лазуткін, уточнивши, що виконавці в держорганах можуть бути мобілізовані.

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Речник Міноборони повідомив, що відстрочку від призову матимуть представники деяких органів державного управління, зокрема, судді, працівники Нацполіції, Нацгвардії та спеціалісти, які залучені до кіберзахисту.

Закон про мобілізацію

Президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня, а вступає він в дію 18 травня.

В Міноборони пояснили стосовно мотивації, що після укладання першого контракту військовослужбовці мають право на компенсацію до 50% від першого внеску за іпотеку. Після першого року служби громадянин отримує 100 тис. грн компенсації та стільки ж після другого.

У міністерстві також прокоментували питання надання консульських послуг. Так, йдеться про те, що право на консульські послуги військовозобов'язані чоловіки віком від 16 до 60 року мають лише за умови оновлених військово-облікових даних.

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