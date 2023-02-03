Доукомплектування бригад відбувається з добровольців.

Міністерство внутрішніх справ України розпочало формування штурмових бригад "Гвардія наступу". Ці штурмові бригади братимуть участь у звільненні Луганська, Донецька і Криму.

Як повідомив виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко, бригади отримали назви "Буревій", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан", "Азов", "Сталевий кордон" та "Лють".

"Гвардія наступу" - це професійні штурмові бригади МВС. Команди бійців-патріотів, які прагнуть винищити ворога та звільнити окуповані землі України. Національна гвардія України запрошує у "Буревій", "Червону калину", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" та легендарний "Азов". У Державній прикордонній службі України вас чекають у бригаді "Сталевий кордон". А в Національній поліції України – у штурмовій бригаді "Лють", – повідомив в.о. міністра.

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Клименко повідомив, що получити до бригад можна онлайн на storm.mvs.gov.ua або ж у визначених ЦНАПах, є гаряча лінія для консультацій 0800100020.

"Жодних тилових завдань. Тільки високоякісна підготовка, постійні тренування та участь в операціях на передовій", - зазначив Клименко.

Гвардія наступу - що відомо про штурмові бригади

Міністерство внутрішніх справ України розпочало формування штурмових бригад "Гвардія наступу", основу яких склали військовослужбовці та поліцейські, які мають значний бойовий досвід та героїчно проявили себе на передовій. Водночас, доукомплектування бригад відбувається винятково з добровольців – високовмотивованих патріотів України.

В МВС зазначали, що ці бригади братимуть участь у звільненні Луганська, Донецька і Криму. Навчання бійців штурмових бригад триватиме кілька місяців. Коли командир побачить, що підрозділ готовий, бійці перейдуть до виконання бойових завдань.

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