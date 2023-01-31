Буданов упевнений, що Росія не вдасться до ядерного удару.

Голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов упевнений, що в 2023 році Росія зосередиться на повній окупації Донецької та Луганської областей.

В інтерв'ю The Washington Post він наголосив, що Україна "повинна зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому". При цьому він виключив, що повернення Криму спровокує Росію на застосування ядерної зброї.

"Це неправда. І Крим повернеться до нас. Я вам більше скажу: все почалося в Криму в 2014 році, там все і закінчиться. Це тактика залякування. Росія – країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму. Вибачте, але цього не станеться. Завдавання ядерного удару призведе не тільки до військової поразки Росії, але і до її краху. І вони це прекрасно знають", – додав глава ГУР.

Відео дня

Що стосується того, чи відновить Росія наступ з території Білорусі, такий розвиток подій Буданов назвав малоймовірним. За його словами, РФ просто продовжує спроби відвернути українські війська.

Коли його попросили дати ще який-небудь прогноз на прийдешній рік, він відповів: "Що далі? Перемога України. Я не кажу нічого нового".

Прогнози Буданова щодо війни України з Росією

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи прогнози розвідки щодо війни, зазначив, що обожнює слухати голову Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.

Прогнози глави розвідки Кирила Буданова вже збувалися. Наприклад, 29 жовтня він спрогнозував, що операція з деокупації Херсона триватиме до кінця листопада.

1 жовтня Буданов говорив, що взимку війна стихне, а навесні Україна звільнить свої території. А на початку листопада заявив, що настає вирішальний період війни. У грудні начальник ГУР МО також заявив, що Україна поверне тимчасово окупований Крим комбінованим шляхом – військовою силою і дипломатією.

У розвідці пояснювали, що ці прогнози базуються на розвідданих, аналізі обстановки на полі бою і міжнародної ситуації.

Вас також можуть зацікавити новини: