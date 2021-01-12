Екс-політв'язню Шумкову пропонують сплатити штраф за відсутність військового квитка, який залишився в ФСБ РФ.

Держава не пропонувала колишньому політв'язню Кремля Олександру Шумкову медичної реабілітації чи іншої допомоги.

Як розповів Шумков у коментарі УНІАН, почувається він "більш-менш нормально", однак потребує лікування зубів, нерви в яких були пошкоджені внаслідок катувань струмом.

Крім того, він повідомив, що за час незаконного ув'язнення втратив близько 15 кілограмів ваги.

"Державні органи ніякої реабілітації не пропонували. Та й з цими бюрократичними проблемами я навіть не можу почати нормальне лікування в приватному порядку. Адже з іншими документами все гаразд, але вони кажуть, що проблема в тому, що немає військового квитка...", - зазначив екс-політв'язень.

За словами Шумкова, держава не пропонувала йому й жодної іншої допомоги після звільнення з російського ув'язнення та не питала про його потреби. "Абсолютно нічого... Думаю, багато хто сподівався, що я живим не повернусь...", - вважає він.

Екс-бранець Кремля впевнений, що повернутися живим, попри погрози російських правоохоронців, йому вдалося завдяки загальному розголосу та присутності в медійному просторі.

За словами українця, свій психічний стан після пережитого він самостійно оцінити не може, тому вважає, що має попрацювати з психологом. "Так ніби все нормально, але на рівні підсвідомості якісь "здвиги", мабуть, є", - додав він.

Шумков додав, що в найближчому майбутньому хоче якнайшвидше вирішити всю бюрократичні питання. "Поки в планах закрити бюрократичні справи, поновитись, ну і далі рухатись по життю. Плани певні є, але все розкривати поки не буду", - сказав він.

Проблеми з військовим квитком Шумкова

Олександр Шумков заявив, що військомат пропонує йому сплатити штраф за відсутність військового квитка, який залишився у російської ФСБ.

Шумков нагадав, що вже два тижні не може стати на військовий облік.

За його словами, за закінченням терміну контракту його було звільнено ще 28 грудня минулого року, однак з того часу Херсонський військомат не може поставити українця на військовий облік через відсутність військового квитка, який був у нього під час викрадення та залишився у співробітників ФСБ РФ.

Як розповів Шумков, у військоматі лише 11 січня знайшли його справу, хоча до цього заявляли, що у них немає цих документів.

Він також підкреслив, що за порушення правил військового обліку він може понести адміністративну відповідальність, тому хоче вирішити це питання якнайшвидше.

Крім того, екс-політв'язень повідомив, що без військового квитка він не може почати лікування та відновлення після тортур, яких зазнав під час ув'язнення.

Шумков уточнив, що звернувся за допомогою з вирішення цього питання до Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини та до одного з народних депутатів.

“Військомат каже, що я нібито маю або сплатити штраф за втрату квитка, або військова частина має провести службове розслідування за фактом втрати… Штраф я платити не збираюсь. Поки почекаю реакцію від посадовців”, - зазначив він.

11 січня тітка Шумкова - Людмила - повідомила, що з 28 грудня минулого року Херсонській військомат не може поставити Шумкова на військовий облік.

У військоматі зазначають, що не можуть цього зробити, зокрема, через відсутність військового квитка, який був у Шумкова під час викрадення та залишився у співробітників ФСБ.

Справа політв'язня Кремля Олександра Шумкова: що треба знати

У "Правому секторі" в серпні 2017 року повідомили, що військовослужбовця Чорнобаївської військової частини № 4067 Шумкова викрали спецслужби РФ на адмінкордоні між Херсонською областю і тимчасово окупованих Кримом.

24 серпня 2017 року суд у Брянській області РФ заарештував Шумкова на 15 діб за нібито невиконання вимоги правоохоронця надати для огляду особисті речі.

На початку вересня 2017 року справу проти Шумкова було перекваліфіковано. Згідно з фабулою справи, Шумков "довгий час" нібито був охоронцем на той час лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша.

У грудні 2018 року Шумкова засудили до 4 років колонії загального режиму за звинуваченням у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 282.2 КК РФ ("Участь у діяльності екстремістської організації"), у зв'язку з нібито членством в забороненому в Росії "Правому секторі".

Шумкова утримували у виправній колонії №4 у місті Торжок Тверської області РФ.

24 грудня 2020 року після завершення терміну незаконного ув'язнення він повернувся в Україну.

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Автор: Антоніна Доломанжи