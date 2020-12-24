Українець з серпня 2017 року перебував в російському ув'язненні за сфабрикованим звинуваченням.

Олександр Шумков, який з серпня 2017 року перебував у незаконному ув'язненні в Росії, повернувся в Україну.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Український політв’язень та військовослужбовець Збройних сил України Олександр Шумков – на волі! Понад три роки він перебував у незаконному ув’язненні у виправній колонії в місті Торжок Тверської області. Майже весь термін ув’язнення його утримували у штрафному ізоляторі та загоні суворих умов тримання", - розповіла вона.

За словами Денісової, з колонії Шумкова було звільнено ще 23 грудня та переміщено до Центру тимчасового утримання іноземців у Тверській області РФ.

"Наразі він перетнув українсько-російський кордон та прибув в автомобільний пункт пропуску "Бачівськ", де його зустріли рідні, представник Офісу уповноваженого та представники територіальних органів військового управління ЗСУ", - зазначила омбудсмен.

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Шумков вирушить до Херсона у військову частину, де до затримання проходив військову службу.

Викрадення Шумкова та російський полон

У "Правому секторі" в серпні 2017 року повідомили, що військовослужбовця Чорнобаївської військової частини № 4067 Шумкова викрали спецслужби РФ на адмінкордоні між Херсонською областю і тимчасово окупованих Кримом.

24 серпня 2017 року суд у Брянській області РФ заарештував Шумкова на 15 діб за нібито невиконання вимоги правоохоронця надати для огляду особисті речі.

На початку вересня 2017 року справу проти Шумкова було перекваліфіковано. Згідно з фабулою справи, Шумков "довгий час" нібито був охоронцем на той час лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша.

У грудні 2018 року Шумкова засудили до 4 років колонії загального режиму за звинуваченням у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 282.2 КК РФ ("Участь у діяльності екстремістської організації"), у зв'язку з нібито членством в забороненому в Росії "Правому секторі".

Шумков утримувався у виправній колонії №4 у місті Торжок Тверської області РФ.

14 жовтня 2019 року Шумков оголосив голодування через систематичні порушення адміністрацією колонії його прав і посилення на нього психологічного тиску, а також з вимогою до Росії припинити "шантаж з використанням політв'язнів" на переговорах ТКГ у Мінську і в "нормандському" форматі. 22 жовтня після погіршення стану здоров'я через голодування Шумкова вивезли з колонії до лікарні.

У листопаді 2019 року родичі політв'язня і правозахисники повідомили, що під час перебування у тюремній лікарні у Торжку Шумкову робили ін'єкції невідомої речовини, можливо, психотропної, оскільки після цього у нього різко змінився психічний стан.

11 грудня Шумков у листі повідомив, що співробітники ФСБ намагалися змусити його стати секретним свідком у справі проти іншого громадянина України Ігоря Пірожка, відомого під псевдонімом "Роман Чирка", який у квітні був затриманий за нібито підготовку до "ведення партизанської війни проти Росії".

У лютому та березні 2020 року Шумков неодноразово заявляв, що російські правоохоронці погрожують йому вбивством.

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Автор: Антоніна Доломанжи