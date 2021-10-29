Він перебуває на самоізоляції в Італії.

Український телеведучий Савік Шустер отримав позитивний тест на COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сам Шустер повідомив в ефірі програми "Свобода слова", яку веде сьогодні по відеозв'язку, а не безпосередньо зі студії.

"Сьогодні програма дуже незвичайна. По-перше, я не в студії, я в Італії. Так сталося, що перед відльотом до Києва я здав тест і виявився позитивним. Тому я в ізоляції", - сказав Шустер і додав, що" застряг " в маленькому містечку в Південній Тоскані.

За словами ведучого, почувається він "дуже добре".

Нагадаємо, 22 жовтня стало відомо, що колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков захворів на COVID-19 і зараз знаходиться на самоізоляції.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

Автор: Таня Поляковська