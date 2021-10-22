Інформацію про свою хворобу в Instagram прокоментував сам екс-міністр.

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков захворів на COVID-19 та наразі перебуває на самоізоляції.

Про це у коментарі УНІАН повідомив представник його прес-служби Ярослав Тракало.

"Так, він захворів. Після отримання позитивного результату тесту на коронавірусну інфекцію Аваков перебуває на самоізоляції", - сказав він.

Тракало спростував розповсюджену в ЗМІ інформацію про те, що Аваков нібито перебуває у тяжкому стані та госпіталізований.

"Почувається нормально. Він не перебуває у медичному закладі, він перебуває на самоізоляції", - додав представник прес-служби політика.

Пізніше інформацію про свою хворобу в Instagram прокоментував сам екс-міністр.

"Так, два щеплення пробив вірус. Вдома, на самоізоляції. Без важких симптомів. Сиджу, п'ю чай, дивлюся ТВ, читаю книжки", - написав він і додав фотографію.

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Як повідомляв УНІАН, за останню добу в Україні зафіксовані нові рекорди захворюваності і смертності від COVID-19: виявили 23 785 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли 614 пацієнтів. У МОЗ наголошували, що 97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні становили невакциновані.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко