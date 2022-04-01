Також введено заборону на пропаганду російського неонацистського тоталітарного режиму.

Верховна Рада на пленарному засіданні прийняла рішення про заборону на символіку, яка використовується РФ у війні проти України.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела в депутатському корпусі.

На даний момент відомо, що були прийняті наступні закони:

про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку Російської Федерації як держави-терориста, символіки, використовуваної збройними та іншими військовими формуваннями Російської Федерації у війні проти України;

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення основ організації та ведення руху опору";

Про внесення змін до закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" про уточнення окремих положень,

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій.

На сьогоднішньому засіданні виступила також президент Європарламенту Роберта Мецола.

Вас також можуть зацікавити новини: