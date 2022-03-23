У свіжому зведенні українське командування розповіло про чергову підступну затію окупантів.

Росія вже зірвала всі терміни по захопленню України. Армія агресора несе колосальні втрати — кількість убитих поступово добирається до позначки в 16 тисяч чоловік. І це менш ніж за місяць. Ворог зазнає поразки в переважній більшості прямих зіткнень. Командування РФ розуміє, що їхні бойові підрозділи нерівня ЗСУ. Саме тому окупанти вдаються до все більш підлих тактик. Одна з них — оточення окремих частин Збройних сил України.

Відповідною інформацією поділився Генштаб ЗСУ у свіжому зведенні. За словами нашого командування, потенційне оточення деяких підрозділів української армії розглядається, як ще один важіль тиску на переговорах. Це нібито дозволить російській стороні висувати ультиматуми. Однак на поточний момент ворог жодного разу не реалізував описану тактику.

Армія РФ також продовжує порушувати норми міжнародного права і світові конвенції. Противники цілеспрямовано руйнують інфраструктуру мирних українських міст, хаотично мінують місцевість і знищують сільськогосподарську техніку, ставлячи під загрозу посівну кампанію в окремих регіонах України.

Про що ще повідомили в Генштабі

На Волині, Поліссі, Сіверському та Таврійському напрямках противник характер дій не змінює.

На Слобожанському напрямку, в місті Вовчанськ, окупанти, демонструючи "гуманітарну місію" Російської Федерації, організовували показову роздачу так званої "гумдопомоги" місцевим жителям під особистий підпис і за наявності паспорта громадянина України.

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області противник через проблеми з логістичним забезпеченням намагається поповнити запаси палива шляхом його вилучення у цивільного населення та аграріїв.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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