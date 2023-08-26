За словами міністра, це не Україна купила куртки по завищеній ціні, а турецький продавець десь намухлював зі своїми податками.

Міністр оборони України Олексій Резніков поскаржився, що нардеп Анастасія Радіна та журналіст Михайло Ткач проігнорували його пропозицію укласти парі щодо скандальної закупівлі зимових курток для військових. З огляду на це урядовець вважає себе правим у цій суперечці.

Так, у коментарі виданню LIGA.net міністр розповів, що увесь скандал виник через турецьку сторону - буцімто саме там щось наплутали з цінами. За словами Резнікова, МОУ торік закупило в Туреччині 180 тисяч зимових курток по 86 доларів кожна, а звідки у турецьких документах взялася ціна у 29 доларів за одиницу - міністр гадки не має.

"Кожна куртка коштувала 86 доларів (що зараз відповідає 3177 грн). Чому в якихось турецьких документах значиться ціна зимової куртки 29 доларів (зараз це 1072 грн) - я не знаю. Можливо, йдеться про ухиляння від сплати податків у Туреччині", - припускає пан Резніков.

Відео дня

Міністр також запропонував усім охочим "зганяти у Туреччину та купити партію зимових курток за 1072 грн, і щоб була через кілька тижнів", напевно забувши, що "усім охочим" виїзд з країни просто заборонений на час війни.

Резніков поскаржився, що голова Антикорупційного комітету Верховної Ради України Анастасія Радіна та журналіст "Української правди" Михайло Ткач (які звернули увагу громадськості на невідповідність цін у документах на придбання для війська цих курток) проігнорували його пропозицію укласти публічне парі щодо реальної вартості придбаного одягу.

"Відповідно, їхні звинувачення у заміні літніх курток зимовими були неправдою. Це повна безвідповідальність - під час війни поспіхом публікувати неперевірену інформацію про постачання ЗСУ", - наголосив міністр.

Скандал із куртками для ЗСУ

25 серпня видання "Українська правда" опублікувало результати розслідування, в якому йдеться про те, що восени 2022 року Міноборони уклало контракт із турецькою фірмою на постачання одягу для ЗСУ. Зокрема стверджувалося, що придбані літні куртки дорогою до України містичним чином перетворилися у документах вже на зимові та відповідно здорожчали втричі. Зауважується, що на той час одним із власників фірми був племінник народного депутата від "Слуги народу" Геннадія Касая.

Реагуючи на публікацію, Резніков запропонував автору розслідування та нардепу, що виявили невідповідність у документах, піти з професії, якщо висновки розслідування виявляться помилковими. Якщо ж інформація підтвердиться, Резінков обіцяв піти у відставку сам.

Вас також можуть зацікавити новини: