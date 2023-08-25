Резніков пообіцяв надати "всі документи, докази, факти і матеріали", що стосуються справи, щоб переможець спору був очевидний.

Міністр оборони України Олексій Резніков пообіцяв, що якщо звинувачення в закупівлі літніх курток замість зимових підтвердяться, то він подасть у відставку.

"Я пропоную парі. Якщо виявиться, що Міністерство оборони дійсно поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових, то я, міністр оборони України Олексій Резніков, пишу заяву про відставку", - сказав він у коментарі NV.

У іншому разі, за запропонованим міністром оборони парі, народна депутатка Анастасія Радіна має скласти мандат, а журналіст "Української правди" Михайло Ткач - піти з видання і на три роки припинити займатися журналістикою.

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Арбітрами в цьому парі Олексій Резніков запрошує Комітет з депутатської етики ВРУ і Комісію журналістської етики, а спостерігачами - редакції українських видань.

Резніков пообіцяв надати "всі документи, докази, факти і матеріали", що стосуються справи, щоб переможець спору був очевидний.

25 серпня видання "Українська правда" опублікувало розслідування, в якому йдеться про те, що восени 2022 року Міноборони уклало контракт із турецькою фірмою на постачання одягу для ЗСУ. Дорогою куртки з літніх стали зимовими і подорожчали втричі. На той час одним із власників фірми був племінник нардепа від "Слуги народу" Геннадія Касая.

"Одним із власників турецької компанії, яка отримала 30 мільйонів доларів від Міністерства оборони, і від якої відомство натомість отримало 180 тисяч літніх курток замість зимових за завищеною в декілька разів вартістю, був племінник народного депутата президентської фракції "Слуга народу". Депутата, який входить до парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - йдеться у розслідуванні.

Скандали із закупівлями в Міноборони

Раніше у у розслідуванні ZN.UA йшлося, що Міноборони України закупило куртки та шоломи для ЗСУ за ціною, завищеною в 3 рази. Восени 2022 року Міноборони уклало контракт із турецькою фірмою "Vector avia hava araçlari" на поставку зимового одягу. За даними джерел видання, ця фірма лише у жовтні-грудні ввезла до України з Туреччини 233 тис. курток на 20 млн дол. і 202 тис. штанів на 13 млн дол.

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