Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що готує звернення до правоохоронців.

У Верховній Раді ініціюють перевірку всіх військкоматів в Україні після публікації журналістами розслідування про начальника Одеського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова.

Як заявив голова фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія, після перегляду розслідування у нього "просто відняло мову". "Як член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки ініціюю розгляд цього випадку й детальне його висвітлення в засобах масової інформації", - зазначив він у своєму Telegram-каналі.

Арахамія також розповів, що готує звернення до правоохоронних органів і бере під особистий депутатський контроль хід розслідування.

Відео дня

Крім того, нардеп ініціює звернення до уповноважених органів, щоби провести аналогічні перевірки стосовно військкомів усіх областей. "Просто в шоці від цинізму того, що відбувається", - додав він.

Розслідування про одеського воєнкома Борисова

Як відомо, у квітні цьогоріч стало відомо, що родина Борисова вже під час повномасштабного вторгнення придбала в Іспанії маєток за понад три мільйони євро. Будинок зареєстровано на матір воєнкома.

Крім того, його дружина володіє офісним приміщенням на одній із головних вулиць іспанської Марбельї, де й розташований маєток. Також родина придбала Mercedes Gelendvagen.

Після того, як історія набула розголосу, Борисова відсторонили та розпочали розслідування за фактом незаконного збагачення. У ДБР тоді заявили, що за винагороду воєнком давав вказівку підлеглим не призивати до війська окремих осіб.

Нещодавно журналісти "Української правди" опублікували розслідування щодо статків Борисова, у якому показали маєток та офіс родини у Марбельї та одразу декілька придбаних сім’єю авто. Приблизна вартість цього майна становить близько 4,5 мільйонів євро.

Крім того, під час розслідування в Іспанії журналісти помітили, ймовірно, водія родини Борисова. За їхніми даними, це Ігор Ніколаєв - молодший брат співробітника Одеського обласного ТЦК та СП Михайла Ніколаєва, який раніше був особистим водієм Борисова.

Журналісти з’ясували, що Ігор Ніколаєв з початку вторгнення вже двічі виїжджав за кордон як інвалід третьої групи.

Водночас, 22 червня стало відомо, що службове розслідування вже завершене, а Борисов продовжує виконувати свої обов’язки.

Вас також можуть зацікавити новини: