Загальна вартість складає приблизно 4,5 млн євро

Журналісти "Української правди" показали маєток та офіс у іспанській Марбельї, а також цілий автопарк, які під час повномасштабної війни з Росією придбала родина начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова.

Загальна вартість цього майна оцінюється приблизно у 4,5 мільйони євро.

Сам Борисов, який працює воєнкомом з 1996 року, у телефонній розмові з журналістом спочатку запевняв, що його родина нічим в Іспанії не володіє. Але після слів, що вілла досі зареєстрована на його матір, а офіс – на нього спільно з дружиною, воєнком заявив, що його дружина займається там роздрібною торгівлею, а сам він "не влазить у ці справи". Крім цього, Борисов сказав, що він не був в курсі, чи придбали члени його роди нерухомість в Іспанії.

Варто зазначити, що під час зйомки сюжету за журналістами почав стежити молодик, який перебував на віллі Борисових. Він їздив за знімальною групою на автівці, яка також належить матері воєнкома. Як з’ясувала "УП", це був Ігор Ніколаєв, молодший брат Михайла Ніколаєва, який є співробітником Одеського обласного ТЦК та СП та особистим водієм воєнкома Борисова.

Ігор Ніколаєв отримав закордонний паспорт лише у 2022 році, під час повномасштабного вторгнення. За цей час він вже двічі залишав країну – на чотири та п’ять місяців – як інвалід третьої групи.

Коли журналісти запитали у Борисова, чи знає він братів Ніколаєвих, то він відповів, що старший був його водієм, але два роки тому, а молодшого, який їздить на автівці, зареєстрованій на матір воєнкома, він не знає.

Михайло Ніколаєв у телефонній розмові заявив, що вже не працює у Одеському обласному ТЦК та СП, хоча журналісти навели дані, що ще в березні цього року той отримував дохід саме у військоматі. Також Ніколаєв-старший підтвердив інформацію, що він неодноразово перетинав кордон разом із членами родини Борисових.

Статки Борисова - що відомо

У квітні цього року ексдепутат Верховної Ради Ігор Мосійчук повідомив, що родина Євгена Борисова наприкінці 2022 року придбала маєток вартістю більше 3 мільйонів євро на іспанському узбережжі у Марбельї. Сам маєток зареєстровано на матір Борисова.

Дружина воєнкома, за словами Мосійчука, стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї. Також у власності родини Борисова з’явився Mercedes Gelendvagen. Загальна вартість цього майна, придбаного під час повномасштабного російського вторгнення, склала близько 4,5 млн євро.

Після публікації даних фактів Борисова відсторонили від займаної посади, а Державне бюро розслідувань відкрило провадження за фактом незаконного збагачення.

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