Майже третина українських бабусь і дідусів отримують пенсію в розмірі менш як 3000 гривень на місяць.

Кількість пенсіонерів в Україні за другий квартал скоротилася на 140 тисяч, це найбільший показник з початку повномасштабної війни. Як повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані Пенсійного фонду, від початку війни пенсіонерів в Україні стало менше на 288 тисяч, а тому відповідний показник за другий квартал складає майже половину від загальної кількості.

"Щорічно кількість пенсіонерів в Україні скорочується, в середньому, на 2%. Ймовірніше за все, різкий спад у 2 кварталі 2023 року пов’язаний з оновленими у звіті ПФУ даними про пенсіонерів у 4 областях: на Херсонщині, Донеччині, Луганщині та у Запорізької області", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на початок липня середній розмір пенсії в Україні становить 5311,44 гривень – близько 145 доларів. Проте, наразі 30% від усіх українських пенсіонерів отримають виплати менше за 3000 гривень, що є сумою близькою до прожиткового мінімуму – 2 589 гривень.

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За інформацією ПФУ, від початку повномасштабного вторгнення середній розмір пенсійної виплати по країні збільшився на 21,5%. При цьому, в Україні є два регіони, в яких пенсії за цей час зросли найбільше: це Рівненщина (+69%) та Житомирщина (+49%).

У 7 областях – Дніпропетровській, Донецькій, Житомирський, Запорізькій, Київський, Луганській, Рівненській та у Києві – середній розмір пенсійної виплати перевищує загальний показник по країні.

Найменша середня пенсія на Тернопільщині – 4023,42 гривень, це на 24% нижче за середній показник по країні. Найбільша у Києві – 7190,4 гривень, на третину більше за середню виплату по Україні.

Найбільша чисельність пенсіонерів наразі на Дніпропетровщині – 886 тисяч, на другому місці Київ – 750 тисяч та замикає трійцю Харківщина – 725 тисяч.

Пенсіонери в Україні - останні дані

Аналітики Київської школи економіки підрахували, що через військову агресію РФ та еміграцію у 2030 році населення України скоротиться з 37 до 32 мільйонів.

У 2021 році в Україні налічувалося 10,9 млн пенсіонерів, проте, до 2032 року кількість пенсіонерів досягне 12,2 млн через старіння населення. При цьому, чисельність робочої сили становитиме 11,7 млн осіб Таким чином, працюючих в країні стане менше ніж пенсіонерів.

Економічне навантаження на кожного працівника зросте з 15,7 тисяч гривень у 2021 році до 28,7 тисяч гривень у 2030 році

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