Економічне навантаження на кожного працівника зросте з 15,7 тис. грн у 2021 році до 28,7 тис. грн у 2030 році.

Через військову агресію РФ та еміграцію у 2030 році населення України скоротиться з 37 до 32 мільйонів. Вже за кілька років пенсіонерів у країні буде більше ніж працюючих громадян.

Як пише президент Київської школи економіки Тимофій Милованов, посилаючись на дослідження проведене КШЕ, у 2030 році робоча сила скоротиться з 17,4 до 11,7 мільйона. За оцінками дослідників, населення України у 2023 році становитиме близько 31,2 млн осіб, враховуючи 5,8 млн біженців та тих, хто виїхав до Росії.

Чисельність робочої сили у 2023 році оцінюється в 12,5 млн осіб, що менше, ніж у 2021 році, коли вона становила 17,4 млн осіб. Це зниження відображає 2,5 мільйона біженців працездатного віку, 1 мільйон мобілізованих до армії та 1,4 мільйона додаткових безробітних.

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За інерційним сценарієм, який враховує природне скорочення, повернення біженців та міграцію, населення України становитиме 31,8 млн осіб у 2024-2032 роках. Чисельність робочої сили оцінюється в 11,7 млн осіб за той самий період з урахуванням природного скорочення, повернення біженців та додаткової міграції. Це включає 1,45 мільйона біженців, які повертаються, виходячи з опитувань, які показують, що 50% з них хочуть повернутися.

Милованов зазначив, що у 2021 році в Україні налічувалося 10,9 млн пенсіонерів. За прогнозами КШЕ, до 2032 року кількість пенсіонерів досягне 12,2 млн через старіння населення. Таким чином, працюючих в країні стане менше ніж пенсіонерів.

"Тому прогнозується, що економічне навантаження на кожного працівника зросте з 15,7 тис. грн у 2021 році до 28,7 тис. грн у 2030 році", – повідомив він.

Економічна ситуація в Україні: міграція та пенсії

Міністр фінансів Сергій Марченко нещодавно заявив, що вітчизняна економіка щомісяця втрачає біля 2 мільярдів доларів через те, що мільйони українців стали біженцями та вимушені жити й працювати за кордоном.

Зазначимо, що станом на 1 січня 2023 року в Україні зареєстровано 10,7 млн пенсіонерів, із них 2,7 млн продовжують працювати.

Середня пенсія людей, які працюють, станом на 1 липня 2023 року становить 5563,34 грн. Понад 10 000 грн на місяць отримують 7,26% українських пенсіонерів.

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