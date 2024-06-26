за півроку побільшало тих, хто вірить, що перемога настане до 2025-го: частка таких зросла з 20% до 24%.

У перемогу України у війні проти Росії вірять наразі понад 80% наших громадян. Про це свідчать результати соціологічного опитування, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 12 червня 2024 року.

Зокрема, відповідаючи на запитання "Чи вірите Ви у перемогу України у війні проти Росії?" відповіли "так" 53% респондентів і ще 26,9% сказали "скоріше так".

Відповідь "скоріше ні" дали 7,2% опитаних та "ні" - 5%. Важко було визначитись з відповіддю 7,8% респондентів.

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Стосовно термінів настання перемоги, то як зазначають соціологи, оцінки тих респондентів, які в неї вірять, мало змінилися порівняно з березнем і січнем 2024 р., коли проводилися аналогічні опитування. Лише порівняно з січнем 2024 р. дещо більше стало тих, хто вірить, що перемога настане до кінця цього року (частка таких зросла з 20% до 24%).

Ще 38% вважають, що вона настане через 1-2 роки, 15% - що для цього знадобиться від 3 до 5 років, 5% - більш ніж 5 років, 1% - що перемога відбудеться "навряд чи за мого життя". Ще понад 17% важко було відповісти на запитання.

Стосовно того, що можна вважати перемогою, відносна більшість (42%) тих, хто вірить у перемогу, відповідають, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року. Ще 17,5% вважатимуть перемогою знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії. 14% вважатимуть перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року, 8% - вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму, а 8% - припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення (після 24 лютого 2022 року).

Як проводилось опитування

Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях - лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Вивчено думку 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Війна в Україні - думка мольфара

Зокрема мольфар Макс Гордєєв каже, що на фронті в Україні найближчі два місяці відбудуться значні зміни. За його словами, карти Таро "Колесо Фортуни" та "Імператор" вказують на раптові зміни та стратегічне лідерство. Бачу, що українська армія посилюватиме свої позиції та проводитиме активні контратаки, що призведе до помітних успіхів на певних напрямках.

Він зазначив, що серпень принесе нові виклики і можливості, українські війська зможуть відбивати атаки і навіть просуватися вперед на деяких напрямках.

Крім того, він бачить внутрішні проблеми в Росії, які можуть вплинути на її здатність продовжувати військові дії.

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