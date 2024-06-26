Голова Харківської ОВА зазначив, що головним завданням наших військових є максимальне знищення живої сили ворога.

На одному з промислових підприємств міста Вовчанськ заблоковано кілька десятків російських окупантів.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов. Він додав, що в місті "ситуація мінлива, тривають вуличні бої".

"Завдання наших військових - завдати максимальної поразки по Липецькому і Вовчанському напрямках. При цьому знищити максимальну кількість живої сили, військової техніки та озброєння", - сказав Синєгубов.

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Голова Харківської ОВА зазначив, що окупанти намагаються прорватися, але зазнають постійних втрат на цьому напрямку.

Ситуація у Вовчанську

Окупанти намагаються захопити Вовчанськ із середини травня, коли почався новий наступ на Харківську область. Вони взяли під контроль частину міста, але наступ застопорився, і тепер у Вовчанську тривають важкі вуличні бої.

Військові ЗСУ у Вовчанську нещодавно трохи просунулися вздовж вулиці Соборної, повідомив американський Інститут вивчення війни, посилаючись на кадри з геолокацією.

На початку червня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що ЗСУ тримають під контролем близько 70% Вовчанська.

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