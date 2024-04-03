З'ясувалося, що жінки більш схильні вірити у такі речі.

Близько третини опитаних громадян України вірять в астрологію (вплив небесних тіл на земний світ і людину), а чверть - в екстрасенсорні здібності (ясновидіння, можливість рухати предмети силою думки). Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Зокрема, соціологи поцікавились в українців про їхнє ставлення до астрології, тарології і екстрасенсорних здібностей. Респонденти мали відповісти "скоріше вірю" чи "скоріше не вірю".

Результати опитування показали, що 35% українців вірять в астрологію (63% - не вірять, 2% - не змогли відповісти), 25% вірять в екстрасенсорні здібності (73% - не вірять, 2% - не змогли відповісти), 15% вірять у тарологію (82% - не вірять, 2% - не змогли відповісти). Водночас, принаймні в одне з цього переліку вірять 43% українців (56% - не вірять).

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Також опитування засвідчує, що віра поширена серед усіх категорій населення. Зокрема, можна звернути увагу на вищий показник серед жінок (49% вірять у принаймні одне з переліку проти 36% серед чоловіків), серед більш старших респондентів (показник зростає з 26% серед респондентів до 30 років до 51% серед респондентів 60+ років), серед менш заможних респондентів (якщо серед респондентів з високим рівнем достатку 34% вірять у принаймні одне з переліку, серед осіб з дуже низьким достатком – 65%).

Як сказав виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, кризові та психологічно складні періоди (як на суспільному, так і на особистісному рівнях) є "сприятливим" середовищем для зростання інтересу до таких речей, як астрологія, екстрасенсорні здібності, тарологія.

"За результатами опитування КМІС для NDI у листопаді 2023 року 66% українців відзначали погіршення психічного здоров’я після повномасштабного вторгнення (73% серед жінок і 56% серед чоловіків). Крім цього, вибуховий розвиток цифрових технологій та їх міцне проникнення у повсякденне життя людей значно "спрощує" дотик мешканців до астрологів, віщунок тощо", - наголосив Грушецький.

Зазначається, що опитування проводилося упродовж 17 лютого - 5 березня 2024 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 2008 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Статистична похибка такої вибірки не перевищує 2,4%.

Як повідомляв УНІАН, переможець "Битви екстрасенсів" Сурен Джулакян ексклюзивно для УНІАН склав китайський гороскоп на квітень 2024 року. Зокрема, у його прогнозі для тих, хто народжений в рік Дракона, квітень прийде під символом "далекі зірки". Ресурсів має вистачити для всього життєво необхідного, але ось найзаповітніші бажання поки залишаться за горизонтом.

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