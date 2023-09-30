Остаточне рішення про повернення на батьківщину залежатиме від багатьох обставин, зокрема від перебігу війни та економічної ситуації в Україні.

Понад 1/3 українських біженців, які наразі перебувають у Німеччині, розглядають можливість повернутися на Батьківщину у близькій чи далекій перспективі.

Про це йдеться у дослідженні "З Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців", проведеному Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення Канцелярії Прем’єр-міністра Польщі. Було опитано 400 повнолітніх громадян України, які приїхали до Польщі після початку війни, а потім виїхали до Німеччини.

Дослідження показало, що 39% українських біженців, які перебувають у Німеччині, планують повернутися в Україну у близькій чи далекій перспективі. При цьому 35% українських біженців хотіли б залишитися в Німеччині хоча б на рік, а 9% - назавжди. 18% респондентів декларують намір повернутися в Україну, не чекаючи закінчення війни. Також досить високий відсоток тих, хто не визначився – 22%.

Відео дня

Серед факторів, що спонукають повертатися в Україну після закінчення війни, українські біженці вказують насамперед цивілізаційний вибір України – реальну перспективу членства в НАТО (60%) та ЄС (55%), що є гарантією безпеки для людей. Також можливість возз’єднання з сім’єю, яка залишилася в Україні, заохочує українців повертатися додому (59%) та економічний фактор (підвищення рівня оплати праці та покращення умов праці – 55%).

Понад 1/3 українських біженців (35%) визнають, що податкові пільги та дешеві кредити є важливим чинником, який мотивує їх повернутися в Україну. Ще 30% респондентів вказують на підтримку держави у відбудові чи поверненні квартири чи будинку. А кожного четвертого респондента (26%) прості умови відкриття і ведення бізнесу мотивуватимуть повертатися.

Автори дослідження стверджують, що респонденти заявляють про свої наміри. Остаточне рішення про повернення на батьківщину залежатиме від багатьох обставин, зокрема від перебігу війни та економічної ситуації в Україні.

Українські біженці в Німеччині - деталі

Наявність друзів і знайомих у Німеччині, вищі заробітки та соціальні виплати є основними причинами, чому українські біженці залишають Польщу і їдуть до Німеччини.

Згідно з даними Євростату, на кінець червня 2023 року в Німеччині було зареєстровано приблизно 1,1 мільйона громадян України, тоді як у Польщі їх було майже 975 тисяч. Це означає, що з серпня 2022 року кількість зареєстрованих біженців у Польщі зменшилася на понад 350 тисяч. осіб, а в Німеччині – зросла на понад 410 тис. в той самий час.

У 2024 році Німеччина планує вдвічі скоротити федеральну допомогу, яку вона виділяє землям для покриття витрат на прийом та інтеграцію біженців. Таке рішення ухвалили на тлі посилення економії бюджетних витрат.

Вас також можуть зацікавити новини: