Понад 1/3 українських біженців, які наразі перебувають у Німеччині, розглядають можливість повернутися на Батьківщину у близькій чи далекій перспективі.
Про це йдеться у дослідженні "З Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців", проведеному Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення Канцелярії Прем’єр-міністра Польщі. Було опитано 400 повнолітніх громадян України, які приїхали до Польщі після початку війни, а потім виїхали до Німеччини.
Дослідження показало, що 39% українських біженців, які перебувають у Німеччині, планують повернутися в Україну у близькій чи далекій перспективі. При цьому 35% українських біженців хотіли б залишитися в Німеччині хоча б на рік, а 9% - назавжди. 18% респондентів декларують намір повернутися в Україну, не чекаючи закінчення війни. Також досить високий відсоток тих, хто не визначився – 22%.
Серед факторів, що спонукають повертатися в Україну після закінчення війни, українські біженці вказують насамперед цивілізаційний вибір України – реальну перспективу членства в НАТО (60%) та ЄС (55%), що є гарантією безпеки для людей. Також можливість возз’єднання з сім’єю, яка залишилася в Україні, заохочує українців повертатися додому (59%) та економічний фактор (підвищення рівня оплати праці та покращення умов праці – 55%).
Понад 1/3 українських біженців (35%) визнають, що податкові пільги та дешеві кредити є важливим чинником, який мотивує їх повернутися в Україну. Ще 30% респондентів вказують на підтримку держави у відбудові чи поверненні квартири чи будинку. А кожного четвертого респондента (26%) прості умови відкриття і ведення бізнесу мотивуватимуть повертатися.
Автори дослідження стверджують, що респонденти заявляють про свої наміри. Остаточне рішення про повернення на батьківщину залежатиме від багатьох обставин, зокрема від перебігу війни та економічної ситуації в Україні.
Українські біженці в Німеччині - деталі
Наявність друзів і знайомих у Німеччині, вищі заробітки та соціальні виплати є основними причинами, чому українські біженці залишають Польщу і їдуть до Німеччини.
Згідно з даними Євростату, на кінець червня 2023 року в Німеччині було зареєстровано приблизно 1,1 мільйона громадян України, тоді як у Польщі їх було майже 975 тисяч. Це означає, що з серпня 2022 року кількість зареєстрованих біженців у Польщі зменшилася на понад 350 тисяч. осіб, а в Німеччині – зросла на понад 410 тис. в той самий час.
У 2024 році Німеччина планує вдвічі скоротити федеральну допомогу, яку вона виділяє землям для покриття витрат на прийом та інтеграцію біженців. Таке рішення ухвалили на тлі посилення економії бюджетних витрат.