Німецький уряд виділить землям максимум 1,7 мільярда євро на підтримку витрат на біженців у 2024 році.

У 2024 році Німеччина планує вдвічі скоротити федеральну допомогу, яку вона виділяє землям для покриття витрат на прийом та інтеграцію біженців. Таке рішення ухвалили на тлі посилення економії бюджетних витрат.

Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела, у понеділок, 25 вересня, уряд Німеччини повідомив владу земель, що виділить максимум 1,7 мільярда євро на підтримку витрат на біженців у 2024 році. Примітно, що в цьому році ця сума становить 3,75 мільярда.

Федеральний уряд країни не обіцяє, що фінансування буде відповідати рівню 2023 року у майбутньому. Крім того, буде скасовано внесок у витрати на підтримку й інтеграцію українських біженців.

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Представник Міністерства фінансів Німеччини повідомив агентству, що зустріч федерального уряду та урядів земель щодо фінансової підтримки біженців результатів не принесла.

"По суті, землі несуть відповідальність за розміщення біженців та піклування про них. Федеральний уряд усвідомлює національний вимір питання", – наголосив він.

Зазначається, що Федеральний уряд Німеччини також скасує свій внесок у витрати на інтеграцію українських біженців.

Українські біженці в ЄС: це варто знати

Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації мільйони українців опинилися за кордоном. Значна частина українських біженців перебуває в країнах ЄС. Там вони отримали тимчасовий захист, який один раз уже продовжували.

19 вересня 2023 року Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для біженців з України з 4 березня 2024 року до 3 березня 2025 року. Тепер таку пропозицію має підтримати Європейська Рада.

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