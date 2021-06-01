Хлопець грав у баскетбол на майданчику з друзями, впав і помер.

Народний артист України і депутат міської ради Одеси Олег Філімонов назвав дату і місце прощання зі своїм раптово померлим 15-річним онуком Еваном Григором.

Про це він написав у Facebook.

"Прощання і громадська панахида по нашому онуку Евану Григору, який раптово помер 30 травня 2021 року, відбудеться 2 червня в середу на центральній алеї Другого кладовища (вул. Водопровідна) о 12:00", - повідомив він.

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30 травня депутат Одеської міської ради (фракція "Слуга народу"), народний артист України Олег Філімонов повідомив, що раптово помер його 15-річний онук Еван Григор.

За словами Філімонова, хлопець грав у баскетбол на майданчику з друзями, впав і помер. "Швидка" намагалася його реанімувати упродовж 45 хвилин, але не вийшло. "Йому у серпні виповнилося б 16 років. Ось таке горе", - розповів артист.

Очевидці повідомляли, що трагедія сталася в Київському районі Одеси на проспекті Академіка Глушко. Хлопець грав у баскетбол біля школи № 84. Потім відійшов відпочити, але раптово впав на землю.

На відео з місця смерті онука Філімонова видно, як медик надає першу допомогу хлопцеві на спортивному майданчику.

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Автор: Олег Давигора