15-річний Еван Григор помер 30 травня в Одесі.

З'явилося відео з місця смерті Евана Григора - 15-річного онука гумориста та екс-кандидата в мери Одеси Олега Філімонова.

Ролик, знятий очевидцем, опублікував одеський Telegram-канал.

Хлопець помер вчора, 30 травня, в Одесі. Користувач, який надіслав відео, зазначав, що "швидка" намагалася врятувати якогось підлітка. Він грав у баскетбол, проте відійшов відпочити та знепритомнів. Медики відкачували 34 хвилини, однак о 20:11 констатували смерть.

Згодом з'ясувалося, що на відео - онук Філімонова.

На кадрах видно, як медик надає першу допомогу на спортивному майданчику. Навколо зібралися інші підлітки.

Олег Філімонов неодноразово розповідав про свого онука та казав, що дуже його любить.

"Я побачив його вперше, коли йому було три місяці, а я прилетів до Нью-Йорка. Ми відразу один одному сподобалися. ... Я пам'ятаю, як він зробив перший крок, як почав говорити, як пішов у перший клас. Хочеться бажати йому багато і різного, але головне я, звичайно, напишу. Я хочу, щоб він виріс доброю і чесною людиною і любив своїх близьких та друзів - й тоді життя для нього може заграти усією палітрою фарб. Люблю, дідусь!" - Писав відомий гуморист у 2016 році на своїй сторінці у Facebook.

Помер онук Олега Філімонова: що відомо

Учора, 30 травня депутат Одеської міської ради (фракція "Слуга народу"), народний артист України Олег Філімонов повідомив, що раптово помер його 15-річний онук Еван Григор.

За словами Філімонова, хлопець грав у баскетбол на майданчику з друзями, впав і помер. "Швидка" намагалася його реанімувати упродовж 45 хвилин, але не вийшло.

"Йому б у серпні виповнилося 16 років. Ось таке горе", - розповів артист.

Очевидці повідомляли, що трагедія сталася в Київському районі Одеси на проспекті Академіка Глушка. Хлопчик грав у баскетбол на спортивному майданчику біля школи №84. Потім відійшов відпочити, але раптово впав на землю.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова