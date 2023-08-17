За всіх медиків розписалася одна людина – керівник військово-лікарської комісії (ВЛК) при ТЦК.

У 29-річного Бориса Глушака, призовника з населеного пункту Ширяєво Одеської області, який помер у перший день служби, не було навіть паспорту. Цей чоловік був з серйозними вадами здоров’я, але його мобілізували, визнавши придатним до військової служби.

Як повідомила УНІАН його мати, Валентина Глушак, про те, що її сина забрали до військкомату, вона дізналася від працівників місцевого ринку. Жінка уточнила, що Борис працював на цьому базарі багато років, там його всі знали та любили.

Мати відразу поїхала до військкомату, але всередину її не пустили, сказав, що сина повезли до поліклініки.

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"Я туди, але й там його не знайшла. Оббігала всі коридори. Порожньо! Ні відвідувачів, ні лікарів, ні санітарок… Повернулась у військкомат, а мені кажуть, мовляв, уже хвилин двадцять як твого Борю відправили до частини", - розповіла Валентина Глушак.

Вона стверджує, що забрали Бориса навіть без паспорта, який хлопець десь загубив раніше, у розпорядженні військкомату була лише стара ксерокопія документа.

Також, за словами жінки, медкомісія тривала лише 20 хвилин, а обстеження включало тільки аналіз крові та флюорографію.

Пані Глушак каже, що за всіх профільних фахівців розписалася одна людина – керівник військово-лікарської комісії (ВЛК) при ТЦК.

Вже вранці наступного дня, 1 серпня, матері повідомили, що у її сина стався епілептичний напад, а ввечері він помер, згідно зі свідоцтвом про смерть, – від "неуточненого набряку головного мозку".

Смерть Бориса Глушака – що відомо

Нагадаємо, 29-річний Борис Глушак – житель населеного пункту Ширяєво (Одещина) помер 1 серпня на території військової частини через приступ епілепсії. По факту події відкрили кілька кримінальних проваджень. Зокрема, за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 4 ст. 425 (можливе недбале ставлення до військової служби осіб ТЦК та СП). Також розслідується можливе недбале ставлення до служби працівників медичної служби військової частини, на території якої сталася трагедія.

У Ширяєво Глушака за веселий характер та безвідмовність називали "Позитивчиком".

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