Місцеві жителі кажуть, що 29-річний чоловік мав інвалідність з дитинства.

Мобілізація в Україні на сьогодні триває, і розрісся новий скандал. Розпочато розслідування за фактом смерті мобілізованого жителя Одеської області, який помер на території військової частини у першій же день служби.

Як повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону, за фактом смерті чоловіка, якого було призвано по мобілізації з вадами здоров’я, розпочато низку кримінальних проваджень.

Йдеться про жителя селища міського типу Ширяєве Одеської області, який помер 1 серпня через приступ епілепсії. У прокуратурі уточнили, що подія сталася пізно ввечері - у перший же день прибуття чоловіка на місце служби - у розташування однієї з військових частин у Миколаївській області.

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За даними прес-служби, наразі розпочато кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Також відкрито справу за ч. 4 ст. 425 - за фактом можливого недбалого ставлення до військової служби осіб Березівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області. "Крім того, розпочато кримінальне провадження за фактом можливого недбалого ставлення до служби працівників медичної служби військової частини", - розповіли у прокуратурі.

Зазначається, що наразі слідчі перевіряють законність призову на військову службу цього громадянина з урахуванням стану його здоров’я, своєчасність надання йому кваліфікованої невідкладної медичної допомоги (після приступу епілепсії).

"Встановлюються фактичні причини смерті військовослужбовця в день прибуття у розташування військової частини", - наголошують у прес-службі відомства.

У соціальних мережах місцеві жителі повідомили, що помер 29-річний Борис Глушак, який працював на ринку у Ширяєве та мав інвалідність з дитинства. Люди звинувачують у смерті чоловіка військкомат та лікарів "оптимізованої ВЛК", які за 20 хвилин "обстежили" Глушака та визнали придатним до служби.

"Потім відразу відправили на розподіл. За одними даними, хлопець перехвилювався, що спричинило напад епілепсії, від якої він помер. За іншими - був серцевий напад... Борька навіть не мав паспорта. Всі місцеві, включно з лікарями, знали його хвороби", - наголошують люди.

Зазначається, що ховали чоловіка, якого називали "Позитивчиком", всім населеним пунктом. Через його незвичайно веселий характер про нього навіть знімали "кіно", яке наразі оприлюднено у соціальних мережах селища.

Подію також прокоментував очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. "Смерть мобілізованого на військову службу юнака з вадами здоров’я у будь-якої свідомої людини викликає шок. У мене, так само як і у суспільства, багато запитань "чому?" до тих службових осіб, які прийняли це фатальне рішення", - наголошує Кіпер. Він сподівається, що усі винні будуть "публічно покарані".

Цікаві новини Одеської області - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, нещодавно набув розголосу скандал із вже колишнім керівником Одеського обласного ТЦК та СП Євгеном Борисовим, який нібито, у тому числі давав розпорядження не відправляти служити певних осіб.

Пізніше з’явилося повідомлення про ще одного військкома, який нібито збагатився під час війни, - Єгора Смирнова, який є одночасно депутатом міської ради та місцевим військкомом у місті Южне.

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