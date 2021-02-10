За словами Вітвіцької, з часу, як вона не живе разом з чоловіком, минуло вже понад півроку.

9 лютого ЗМІ облетіла новина, що зірка каналу "1+1" Соломія Вітвіцька розлучається з чоловіком.Читайте такожЕкс-дружина репера Серьоги програла суд у боротьбі за дітей

Телеведуча розповіла, коли саме подружжя вирішило розійтися. Про це повідомляє ТСН.ua.

За словами Вітвіцької, з часу, як пара не живе разом, минуло вже понад півроку.

"Це не свіже рішення, я переїхала ще у вересні. Влад допомагав перевозити речі. Розлучення отримали в кінці грудня", - зізналася Соломія.

Вона розповіла, що вони понад рік намагалися врятувати шлюб й ходили до психолога.

Ведуча поділилася, що Новий рік зустрічала "вже вільною жінкою".

Стосунки Вітвіцької з чоловіком: що відомо

Соломія Вітвіцька та режисер Влад Кочатков одружилися 15 листопада 2013 року.

Пара познайомилася на квесті в Мамаєвій слободі. Тоді Влад не знав, що Соломія працює ведучою.

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Автор: Ольга Робейко