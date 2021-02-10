9 лютого ЗМІ облетіла новина, що зірка каналу "1+1" Соломія Вітвіцька розлучається з чоловіком.Читайте такожЕкс-дружина репера Серьоги програла суд у боротьбі за дітей
Телеведуча розповіла, коли саме подружжя вирішило розійтися. Про це повідомляє ТСН.ua.
За словами Вітвіцької, з часу, як пара не живе разом, минуло вже понад півроку.
"Це не свіже рішення, я переїхала ще у вересні. Влад допомагав перевозити речі. Розлучення отримали в кінці грудня", - зізналася Соломія.
Вона розповіла, що вони понад рік намагалися врятувати шлюб й ходили до психолога.
Ведуча поділилася, що Новий рік зустрічала "вже вільною жінкою".
Стосунки Вітвіцької з чоловіком: що відомо
Соломія Вітвіцька та режисер Влад Кочатков одружилися 15 листопада 2013 року.
Пара познайомилася на квесті в Мамаєвій слободі. Тоді Влад не знав, що Соломія працює ведучою.
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