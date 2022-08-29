Окупаційна влада безуспішно намагається сформувати 4 виборчі комісії.

До 15 вересня окупанти хочуть вийти на кордон Донецької області, тому активізували підготовку до "референдуму" в Маріуполі.

Про це у своєму Telegram-каналі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"За нашою інформацією, з Кремля надійшла нова фантазійна вказівка – вийти на кордон Донецької області до 15.09. Тому знов оновилась підготовка до "референдуму", - написав він.

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Він зазначив, що окупанти намагаються сформувати 4 виборчі комісії, але поки безуспішно.

"Одночасно голови ОСББ та КСН отримали вказівку на уточнення персональних даних маріупольців. Почались масові обдзвони всіх з питанням, чи планують люди голосувати. При тому дата не оголошується, відповідають, що доведуть додатково", - зазначає Андрющенко.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія активно готується до проведення на тимчасово окупованих територіях України так званого "референдуму" щодо приєднання їх до свого складу, запланованого на 11 вересня.

З даними ГУР, більшість жителів Маріуполя громадян не збирається брати участь в так званому "референдумі".

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