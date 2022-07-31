Проводяться заходи з уточнення так званих списків виборців.

Російська Федерація намагається приєднати до свого складу тимчасово окуповані території України. Триває активна підготовка до "референдуму".

Про це представник ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив в ефірі телеканалу "Київ".

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України чітко бачить підготовчі заходи, які проводить окупанти. На тимчасово окупованих територіях в Херсонській та Запорізькій областях почала активно працювати кремлівська політична партія "единая россия". Ми бачимо що проводяться заходи з уточнення так званих списків виборців. Крім того вони відкрили дільниці для проведення виборів. Активно почався процес роздачі російських паспортів. Це комплекс заходів які зараз росія проводить на окупованих територіях для того щоб підготувати і провести референдум", – заявив Скібіцький.

За його словами, для того щоб не допустити закріплення РФ і створення плацдарму для подальших наступальних дій, українські воїни будуть звільняти тимчасово окуповані території сходу і півдня України.

Як повідомляв УНІАН, за даними Інституту вивчення війни (ISW) членів путінської партії "Єдина Росія" відправили на тимчасово окуповані території України з метою підготовки "референдумів" щодо їхньої анексії.

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