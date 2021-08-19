У 2020 році шкіл із такими вбиральнями було 512, тобто за рік їх поменшало майже на пів сотні.

Станом на серпень 2021 року в 467 школах залишаються вуличні вбиральні.

Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, повідомляє "Нова українська школа".

Також він сказав, що у 2020 році шкіл із такими вбиральнями було 512, тобто за рік їх поменшало майже на пів сотні.

"Ми говорили з головою комітету освіти (Верховної Ради), що ми зробимо перерозподіл залишків і дозволимо використовувати на наступний рік залишки на те, щоби вуличні вбиральні були доведені до нормального стану", – заявив Шкарлет.

Водночас, голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак додав:

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"Ми через програму "Спроможна школа" через субвенцію профінансували десятки таких проектів цього року для тих, у кого не було взагалі внутрішніх приміщень. Це і водовідведення, і підключення каналізації, і підключення води, коли це стане можливо для того, щоби зробити туалети всередині. Але ми маємо зрозуміти, що не тільки є туалети на вулиці, а іноді туалети в приміщенні не дуже відповідають людським санітарним нормам".

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Автор: Леся Лещенко