Громадян у захисних масках та з купою паперів зняли в багатоповерхівці по вулиці Басейній.

Десятки киян вимушені стояти у довгих чергах, щоб отримати спеціальну перепустку для проїзду в громадському транспорті під час локдауну в столиці.

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Відео опубліковано на сторінці Київ оперативний у Facebook.

Громадян у захисних масках та з купою паперів зняли в багатоповерхівці по вулиці Басейній. Зазначається, що дехто чекає вже другу добу.

Черги почали займати на кілька поверхів вверх до кабінету чиновників. Сходові майданчики будівлі повністю зайняті натовпом охочих отримати офіційний дозвіл на проїзд.

Локдаун у Києві: що відомо

Локдаун у Києві триватиме з 00:00 5 квітня до 16 квітня. Зокрема, проїзд у громадському транспорті здійснюватиметься за спецперепустками. Також закриють дитсадки і початкові класи в школах.

Влада міста посилила карантин з 20 березня, з 23 березня Київ знаходиться в "червоній" зоні епідбезпеки.

Пом'якшення обмежень можливе раніше встановленого терміну, за умови, що Київ вийде з "червоної" зони.

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Автор: Яна Ставська